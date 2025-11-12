România U19, echipa pregătită de Adrian Dulcea, a început miercuri parcursul către Campionatul European din 2026. Tricolorii au debutat cu o victorie clară la Voluntari, învingând Andorra cu 4-1. Naționala, alcătuită din jucători născuți după 1 ianuarie 2007, a dominat clar repriza secundă, după o primă parte echilibrată.

Cum au învins tricolorii Andorra la Voluntari

Mihai Toma (FCSB) a deschis scorul în minutul 47, iar Troy Tomșa, de la Sassuolo, a reușit o dublă rapidă. Senciuc (ASA Tg. Mureș) a închis tabela în minutul 83, stabilind victoria clară a tricolorilor cu 4-1 în fața Andorrei.

Garcia a înscris unicul gol al oaspeților în minutul 69, fără a schimba soarta unei partide dominate de români. Adrian Dulcea a ales o formulă ofensivă, într-un sistem 4-3-3, care a oferit echilibru și creativitate în atac. a avut cei mai mulți reprezentanți, trei jucători, urmată de Sepsi OSK, cu doi fotbaliști în primul unsprezece.

Va reuși România U19 să repete parcursul spectaculos de la EURO 2025

După victoria cu Andorra, România conduce Grupa #7, beneficiind de un golaveraj superior față de rivalele sale. În celălalt meci al grupei, Finlanda s-a impus în fața Islandei cu 3-2, notează gsp.ro.

La EURO 2025, naționala U19, condusă de Ion Marin, a impresionat prin jocul curajos și evoluțiile constante ale tinerilor tricolori. a ajuns până în semifinale, fiind eliminată onorabil, 1-3, pe stadionul Giulești, de puternica reprezentativă a Olandei.

Ce urmează pentru România U19 în drumul spre EURO 2026

Tricolorii vor juca sâmbătă, de la ora 16:00, la Voluntari, împotriva Finlandei, într-un duel decisiv pentru clasament. Următorul meci va avea loc marți, tot de la ora 16:00, la Chiajna, unde România va înfrunta Islanda. Primele două echipe din grupă vor obține calificarea în turul al doilea, ultimul pas spre EURO 2026 din Țara Galilor.