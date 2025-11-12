România U19, echipa pregătită de Adrian Dulcea, a început miercuri parcursul către Campionatul European din 2026. Tricolorii au debutat cu o victorie clară la Voluntari, învingând Andorra cu 4-1. Naționala, alcătuită din jucători născuți după 1 ianuarie 2007, a dominat clar repriza secundă, după o primă parte echilibrată.
Mihai Toma (FCSB) a deschis scorul în minutul 47, iar Troy Tomșa, de la Sassuolo, a reușit o dublă rapidă. Senciuc (ASA Tg. Mureș) a închis tabela în minutul 83, stabilind victoria clară a tricolorilor cu 4-1 în fața Andorrei.
Garcia a înscris unicul gol al oaspeților în minutul 69, fără a schimba soarta unei partide dominate de români. Adrian Dulcea a ales o formulă ofensivă, într-un sistem 4-3-3, care a oferit echilibru și creativitate în atac. FCSB a avut cei mai mulți reprezentanți, trei jucători, urmată de Sepsi OSK, cu doi fotbaliști în primul unsprezece.
După victoria cu Andorra, România conduce Grupa #7, beneficiind de un golaveraj superior față de rivalele sale. În celălalt meci al grupei, Finlanda s-a impus în fața Islandei cu 3-2, notează gsp.ro.
La EURO 2025, naționala U19, condusă de Ion Marin, a impresionat prin jocul curajos și evoluțiile constante ale tinerilor tricolori. Echipa României a ajuns până în semifinale, fiind eliminată onorabil, 1-3, pe stadionul Giulești, de puternica reprezentativă a Olandei.
Tricolorii vor juca sâmbătă, de la ora 16:00, la Voluntari, împotriva Finlandei, într-un duel decisiv pentru clasament. Următorul meci va avea loc marți, tot de la ora 16:00, la Chiajna, unde România va înfrunta Islanda. Primele două echipe din grupă vor obține calificarea în turul al doilea, ultimul pas spre EURO 2026 din Țara Galilor.