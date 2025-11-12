B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari

România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 21:20
România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
Sursa Foto: Captură Video/ YT - FRF TV
Cuprins
  1. Cum au învins tricolorii Andorra la Voluntari
  2. Va reuși România U19 să repete parcursul spectaculos de la EURO 2025
  3. Ce urmează pentru România U19 în drumul spre EURO 2026

România U19, echipa pregătită de Adrian Dulcea, a început miercuri parcursul către Campionatul European din 2026. Tricolorii au debutat cu o victorie clară la Voluntari, învingând Andorra cu 4-1. Naționala, alcătuită din jucători născuți după 1 ianuarie 2007, a dominat clar repriza secundă, după o primă parte echilibrată.

Cum au învins tricolorii Andorra la Voluntari

Mihai Toma (FCSB) a deschis scorul în minutul 47, iar Troy Tomșa, de la Sassuolo, a reușit o dublă rapidă. Senciuc (ASA Tg. Mureș) a închis tabela în minutul 83, stabilind victoria clară a tricolorilor cu 4-1 în fața Andorrei.

Garcia a înscris unicul gol al oaspeților în minutul 69, fără a schimba soarta unei partide dominate de români. Adrian Dulcea a ales o formulă ofensivă, într-un sistem 4-3-3, care a oferit echilibru și creativitate în atac. FCSB a avut cei mai mulți reprezentanți, trei jucători, urmată de Sepsi OSK, cu doi fotbaliști în primul unsprezece.

Va reuși România U19 să repete parcursul spectaculos de la EURO 2025

După victoria cu Andorra, România conduce Grupa #7, beneficiind de un golaveraj superior față de rivalele sale. În celălalt meci al grupei, Finlanda s-a impus în fața Islandei cu 3-2, notează gsp.ro.

La EURO 2025, naționala U19, condusă de Ion Marin, a impresionat prin jocul curajos și evoluțiile constante ale tinerilor tricolori. Echipa României a ajuns până în semifinale, fiind eliminată onorabil, 1-3, pe stadionul Giulești, de puternica reprezentativă a Olandei.

Ce urmează pentru România U19 în drumul spre EURO 2026

Tricolorii vor juca sâmbătă, de la ora 16:00, la Voluntari, împotriva Finlandei, într-un duel decisiv pentru clasament. Următorul meci va avea loc marți, tot de la ora 16:00, la Chiajna, unde România va înfrunta Islanda. Primele două echipe din grupă vor obține calificarea în turul al doilea, ultimul pas spre EURO 2026 din Țara Galilor.

Tags:
Citește și...
Imagini virale cu Nadia Comăneci! Pe ce melodie românească a dansat chiar de ziua ei de naștere (VIDEO)
Sport
Imagini virale cu Nadia Comăneci! Pe ce melodie românească a dansat chiar de ziua ei de naștere (VIDEO)
Cristiano Ronaldo, anunțul care îi va întrista suporterii. Atacantul portughez se pregătește de retragere
Sport
Cristiano Ronaldo, anunțul care îi va întrista suporterii. Atacantul portughez se pregătește de retragere
Derby cu Lazio pentru echipa lui Cristi Chivu plus alte meciuri de top în Europa
Sport
Derby cu Lazio pentru echipa lui Cristi Chivu plus alte meciuri de top în Europa
O altă fostă elevă a Cameliei Voinea rupe tăcerea! O acuză de abuzuri fizice și psihice în sala de antrenament: „Ani cumpliți, vă jur, pe care nu o să-i uit niciodată”
Sport
O altă fostă elevă a Cameliei Voinea rupe tăcerea! O acuză de abuzuri fizice și psihice în sala de antrenament: „Ani cumpliți, vă jur, pe care nu o să-i uit niciodată”
Mirel Rădoi, după victoria din Conference League: „Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri”
Sport
Mirel Rădoi, după victoria din Conference League: „Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri”
Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)
Sport
Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)
Nu e o glumă. Avem imaginile! Cum a fost posibil să apară o reclamă la Dacia Duster în timpul meciului Dinamo – FC Liverpool, jucat în anul 1984 (VIDEO)
Sport
Nu e o glumă. Avem imaginile! Cum a fost posibil să apară o reclamă la Dacia Duster în timpul meciului Dinamo – FC Liverpool, jucat în anul 1984 (VIDEO)
Cristi Chivu s-a declarat nemulțumit după succesul cu Kairat Almaty: „Ne-a lipsit calitatea și claritatea”
Sport
Cristi Chivu s-a declarat nemulțumit după succesul cu Kairat Almaty: „Ne-a lipsit calitatea și claritatea”
Cauza decesului lui Emeric Ienei. Locul unde legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Sport
Cauza decesului lui Emeric Ienei. Locul unde legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
Sport
Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
Ultima oră
21:33 - Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
21:22 - Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
20:50 - 1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori
20:42 - Realitatea Plus, amendată de CNA din cauza Ancăi Alexandrescu: “Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru”. Câți bani trebuie să plătească
20:40 - Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
20:39 - Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
20:11 - Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)
20:03 - Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
19:59 - Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
19:43 - Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt