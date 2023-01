Ronaldo a dezvăluit ce obsesie avea împreună cu foștii jucători de la Real: „Nu voi uita niciodată”

Faimosul fotbalist, ajuns între timp la Al-Nassr, a mărturisit că, din în care a ajuns pe Santiago Bernabeu, a fost motivat de câștigarea trofeului Champions League.

În cadrul unui interviu recent, a explicat că, la un moment dat, câștigarea celui de-al zecelea „ „ din istoria lui Real Madrid devenise o obsesie pentru el și pentru colegii de la acea vreme – relatează .

Ronaldo: „Un moment pe care mi-l voi aminti toată viața”

„La Real Madrid, mereu se dorește câștigarea Champions League. Am simțit că, an după an, presiunea creștea din ce în ce mai mult. La Decima a fost ce ne-am dorit, cea mai specială victorie.

La Decima cu Real Madrid este o victorie pe care o voi ține minte toată viața. Nu voi uita niciodată.

Când semnezi cu Real Madrid, simți că triumful în Champions League este un fel de obsesie, toată lumea era obsedată să câștige trofeul cu numărul 10.

Am câștigat Champions League de patru ori în cinci ani. Este wow. Dar cred că am fi putut câștiga de mai multe ori.

La Decima a fost cel mai special dintre toate, finala s-a jucat în Portugalia. Este un moment pe care mi-l voi aminti toată viața”, a spus Ronaldo, conform .

Spania nu a fost interesată de Ronaldo

După finalul sezonului trecut, fostul său impresar, Jorge Mendes, i-a contactat pe cei de la Real Madrid în repetate rânduri, vara trecută , potrivit

Reprezentanții nici măcar nu i-au răspuns la telefon iar, înainte să semneze cu Al-Nassr, Ronaldo a renunțat la serviciile lui Mendes.