Roxana Țuțu a dezvăluit ce i-a spus „Perversul de pe Târgu Ocna” în timpul luptei din Gala RXF. Nu s-a lăsat intimidată

Roxana Țuțu și Bettyshor au vorbit despre din Gala RXF, iar Roxana a dezvăluit că adversarul a și amenințat-o în ring.

Ce au spus Roxana Țuțu și Bettyshor despre lupta din Gala RXF

Roxana Țuțu a dezvăluit că „Peversul de pe Târgu Ocna” a amenințat-o în timpul luptei din Polivalentă. „Dacă te mai atingi de mine, te omor!”, i-ar fi spus adversarul, fără ca ea să se lase intimidată.

Despre luptă a vorbit și coechipiera ei, Bettyshor, care a declarat pentru că nu a vrut „un show ieftin”, ci a spus suflet.

„Am simțit că pot să fac asta, îmi place adrenalina! Îmi place să ies în evidență, să mă fac văzută. Mă antrenez cam de un an și jumătate. M-am bătut prima dată anul trecut, în februarie. Primul meci. Iar antrenamentele sunt intense înainte de meci.

Nu am luat niciodată asta în joacă, deși știam că este un show. Nu am vrut un show ieftin, am pus suflet în ceea ce am făcut. Am vrut să mă văd bine, pe lângă asta, am fost conștientă că reprezint o academie, nu am vrut să fac pe nimeni de râs, nici pe mine…

Ce s-a întâmplat miercuri în ring este o experiență pe care nu o simți decât dacă intri acolo. Nu o consider atât de fatală pentru mine încât să spun că pun punct aici, nu mai continui. Dacă mi s-ar propune, voi intra în ring o dată, de două ori…de câte ori este nevoie. Cu Perversu sau cu oricune altcineva.

Referitor la meci, eu și Bettyshor ne-am gândit, pe de o parte, că o să fim menajate, chiar dacă nu ne-am gândit că o să câștigăm, dar faptul că ne-am întâlnit acolo cu realitatea, care a fost urâtă… Noi am dat de frică, el a dat de frică, nu pot să spun decât că totul a fost real. Corpul nostru resimte asta, pe fețele noastre s-a văzut…

Acum mă simt mai rău ca a doua zi după meci. Se resimt din ce în ce mai tare loviturile, la față, cel puțin. N-am primit foarte multe, spre deosebire de Betty, dar ale pe care le-am primit au fost, presupun, cu toată forța. Mie îmi prinsese frica, oarecum, și a zis că se axează pe mine, îmi dă două-trei lovituri din tot sufletul, cu toată forța, cu speranța că nu mă mai ridic. Dar eu m-am ridicat de fiecare dată. Nu m-am dat bătută. Indiferent de situație, eu nu am vrut să renunț”, a spus Roxana Țuțu.

Ce a declarat „Perversul de pe Târgu Ocna”

Sorin Ion, cel supranumit „Perversul de pe Târgu Ocna”, spune că dacă ar fi pierdut lupta cu cele două femei.

„Acesta nu este un mesaj la adresa femeilor, pentru că eu am și mamă și surori și fete. Îmi pare rău că am dat în ele, doar că nu am vrut să îmi dezamăgesc copiii, i-am pus pe ei mai presus de oricine. N-aveam cum să pierd, să-i dezamăgesc pe ei (n.r. pe copii). Mi-au spus ‘tati, să câștigi’!