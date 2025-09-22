B1 Inregistrari!
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 sept. 2025, 11:38
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Captură video B1 TV

Pasionații de anduranță ecvestră din toată lumea concurează în această perioadă în Buftea, Ilfov, în cadrul Campionatului Mondial pentru Juniori și Tineret. La eveniment participă circa 90 de competitori din 28 de țări. Aceasta este o oportunitate turistică nu doar pentru Ilfov, ci pentru România, a declarat Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România și reprezentantul disciplinei Anduranță din cadrul Federației Române Ecvestre, care s-a arătat uimit de numărul mare de vizitatori.

De ce competiția de anduranță ecvestră din Ilfov e o oportunitate pentru turismul românesc

„Sper să fie un succes acest eveniment, ținând cont de cât s-a investit aici și cât efort s-a depus și de autoritățile locale, și de autoritățile județene, și de Federație, și de Agenția Națională pentru Sport. Să fie un succes! De ce? Pentru că deja avem pe masă de semnat al doilea Campionat Mondial, de data aceasta pentru cai tineri, la fel de important, în 2027.
Deci practic Buftea… e doar începutul!

Până acum, în Europa cei mai mari organizatori erau Franța, Italia, Spania, Anglia, deci n-aveai loc de ei… Acum am demonstrat! Mai ales că am avut perioada aia cu pandemia, cu multe restricții, am avut și perioada cu pesta porcină africană, iar restricții cu animalele.

Deci a fost o muncă fabuloasă, în care am avut necontenit sprijinul autorităților, în special dl primar al orașului Buftea, Gheorghe Pistol, care verifică orice detalii. Și ieșiri în șantier cu dl președinte al Consiliului Județean (Hubert Thuma).

Absolut tot trebuie să fie foarte bine organizat, iar oaspeții noștri să fie mulțumiți de ce văd, că e o oportunitate pentru România, nu numai pentru Ilfov și Buftea, să promovăm turismul în mod special.

Multă lume vede România pentru prima dată”, a declarat Viorel Dabija, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Acesta a mai remarcat numărul mare de oameni care au venit să vadă competiția: „Deja suntem luați prin surprindere de ceea ce se întâmplă. Trebuie să nu dezamăgim, că așteptările sunt foarte mari”.

Evenimentul are loc cu implicarea Consiliului Județean Ilfov, a Primăriei Buftea, a Federației Ecvestre Române, a Federației Ecvestre Internaționale și a Agenției Naționale de Sport.


