Scene ireale în Europa League / Un fan a vrut să-l atace pe portarul Sevillei la meciul cu PSV (VIDEO)

Scene incredibile au avut loc după fluierul de final al meciului PSV – Sevilla din play-off-ul optimilor de finală ale Europa League, scor 2-0. Un fan a vrut să-l atace pe portarul oaspeților, dar a fost repede pus la punct de goalkeeper.

În minutul 90+2 al meciului din Olanda, un fan a pătruns pe teren în încercarea de a-l ataca pe portarul Sevillei, Marko Dmitrovic.

The Sevilla goalkeeper got attacked by a PSV fan tonight during the match 😳

— SPORTbible (@sportbible)