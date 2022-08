Serena Wiliams renunţă la cariera sportivă! Fericirea şi vocaţia de a fi mamă după 40 ani, mai presus de gloria lumii!

Serena Williams își anunță retragerea din tenis,

Sportiva se pregătește să renunțe la meciuri pentru o altă misiune importantă, aceea de a fi mamă şi după vârsta de 40 ani.

„Este cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată” a declarat campioana, în cel mai recent număr Vogue. În plus, aceasta ar vrea să petreacă mai mult timp cu fiica ei, Olympia, în vârstă de cinci ani.

Campioana se pregătește să abandoneze podiumul după meciurile US Open de la New York, la sfârșitul acestei luni.

„Nu vreau să se termine, dar în același timp sunt pregătită pentru ce urmează”

. „Nu vreau să se termine, dar în același timp sunt pregătit pentru ce urmează” a declarat aceasta pentru articolul amintit din Daily Mail.

„Din păcate, nu eram pregătit să câștig Wimbledon anul acesta”, a menţionat Serena.

„Și nu știu dacă voi fi pregătit să câștig New York. Dar am de gând să încerc. Și turneele preliminare vor fi distractive. Dar nu caut un moment ceremonial, final pe teren”, a continuat ea.

Serena Wiliams: fericirea şi vocaţia de a fi mamă, mai presus de gloria lumii

„Sunt groaznică la rămas-bun, e tot ce poate fi mai rău. Dar aş vrea să se ştie că sunt atât de recunoscătoare încât nu aș putea exprima vreodată în cuvinte. Mi-a adus atâtea victorii și trofee. O să-mi fie dor de acea versiune a mea, de acea fată care a jucat tenis. O să-mi fie dor de ea” a afirmat campioana sub imperiul emoţiilor.

, Alexis, și cu copilul lor de cinci ani, Olympia: câștigătoarea de 23 ori a Grand Slam la simplu a dezvăluit că încearcă să mai aibă un copil în viitorul apropiat.

„În ultimul an, eu și Alexis am încercat să mai avem un copil și recent am primit câteva informații de la medicul meu care m-au liniștit și m-au făcut să simt că, ori de câte ori suntem pregătiți, putem mări familia”, a afirmat Williams.

„Cu siguranță nu vreau să rămân însărcinată din nou ca sportivă. Trebuie să fiu cu ambele picioare pe terenul de tenis sau în tenis sau în afara lui” a concluzionat campioana în aprecierea şi extazul celor ce o apreciază.