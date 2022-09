Simona Halep anunță că nu mai joacă în 2022: „Ai fost un an interesant, plin cu de toate. Ne vedem pe teren, 2023” / Ce spune despre schimbările din echipă și colaborarea cu Patrick Mouratoglou

Simona Halep a anunțat, joi, că sezonul 2022 s-a încheiat pentru ea, dar susține că va reveni pe terenul de tenis în anul 2023 și că încă mai are „câteva obiective” de atins din punct de vedere sportiv. Cu această ocazie, românca a vorbit și despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou și schimbările din echipă, dar și despre înfrângerile neașteptate de la Roland Garros și US Open.

Simona Halep nu mai joacă în 2022. Mesajul transmis de fostul lider WTA:

„Când iau o decizie, întotdeauna merg până la capăt și am avut încredere în Patrick 100%, așa că am vrut ca oamenii săi și doar oamenii săi să se ocupe de mine. De aceea am făcut multe schimbări în echipă. Deoarece am simțit că era lucrul corect de făcut: să implic deplin în acel proiect.

A fost o perioadă foarte grea deoarece mereu pun presiune pe mine și, cu cel mai bun antrenor lângă mine, m-am simțit și mai presată să câștig și să mă descurc bine. Asta s-a soldat cu un atac de panică în meciul meu de la Paris. Am simțit că Roland Garros a fost momentul în care trebuie să joc grozav pentru tot efortul pe care l-am depus. Nu am putut să gestionez presiunea și am clacat.

Apoi am vorbit cu Patrick și i-am spus că trebuie să mă relaxez deoarece nu pot să joc cu presiunea pe care o pun pe mine, și l-am rugat să fie răbdător cu mine pentru următoarele șase luni. Nicio așteptare. M-a ascultat, a fost de acord și m-a susținut 100%.

După aceea puteam să joc cel mai bun tenis al meu. Și mai rapid decât m-am așteptat vreodată, în doar două luni, am fost înapoi în top 10. Obiectiv atins!

Însă apoi, când am pierdut la US Open am realizat că sunt complet epuizată din punct de vedere mental. Având probleme cu respirația deja de mulți ani și situația se înrăutățea cu timpul, am decis să urmez sfatul doctorilor mei și să fac operația necesară.

Nu puteam să o fac mai devreme deoarece nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, pentru că tenisul a fost mereu principala prioritate din viața mea. Însă am simțit că este momentul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut și partea estetică, pe care mi-am dorit să o fac de multă vreme deoarece nu îmi plăcea nasul meu deloc. Așa că am făcut-o, am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă înțelegeți.

„Nu știu cât de mult va dura recuperarea, pentru moment nu mă gândesc la nimic altceva decât la recuperare. Ceea ce este sigur e că acest an nu voi mai putea să joc la niciun turneu oficial. Sezonul 2022 s-a încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate! Ne vedem pe teren, 2023. Simt că încă am multe de făcut pe un teren de tenis și încă am câteva obiective”, a scris fostul lider WTA, joi, pe Facebook.