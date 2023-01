Simona Halep are parte de susținerea unei foste lidere mondiale: „Sper ca lucrurile să se rezolve curând”

Lumea tenisului a fost dată peste cap , care a testat pozitiv cu roxadustat la US Open 2022.

Tenismena a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA până la luarea unei decizii, însă ea are parte de susținerea unei alte jucătoare de legendă.

Chris Evert , ce a reușit să câștige pe parcursul carierei sale 18 trofee de Grand Slam. Sportiva a postat pe Twitter un mesaj de susținere pentru campioana din România.

„Mă gândesc la Simona Halep, sper că este bine. Sper ca lucrurile să se rezolve curând”, a declarat americanca, mesajul fiind foarte bine primit de fanii tenisului.

Thinking about hope she’s doing well… I hope this gets resolved soon…🙏🙏🙏

— Chris Evert (@ChrissieEvert)