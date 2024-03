Simona Halep, eliminată în primul tur la Miami Open. Sportiva noastră a pierdut în fața Paulei Badosa, după un meci de foc

Simona Halep (32 de ani) a avut parte de un meci de foc împotriva Paulei Badosa (80 WTA). Sportiva noastră a jucat primul meci după un an și jumătate de pauză. Românca din partea organizatorilor de la Miami, după ce .

Simona Halep a fost eliminată în primul tur la Miami Open, după o revenire formidabilă într-un meci oficial, la Miami. Sportiva noastră a pierdut în fața Paulei Badosa, scor, 6-1, 4-6, 3-6.

În primul set, Simona Halep a jucat extraordinar, făcându-i pe , după ce s-a impus în fața Paulei Badosa, scor 6-1.

Simona Halep, helped by Portuguese João Monteiro (left), leads Paula Badosa in Miami 6-1. In her first match since august… 2022. Impressive. — José Morgado (@josemorgado)

Setul secund a fost unul de foc pentru ambele jucătoare. Deși românca a jucat formidabil, având șapte game-uri consecutive câștigate, Badosa a oprit seria și a restabilit egalitatea. Sportiva noastră a avut nevoie de fizioterapeut acuzând dureri la umăr. În cele din urmă, iberica a împins jocul cu Simona Halep în decisiv, scor 4-6.

Deservingly going the distance 💪 takes the 2nd set and it’s off to a decider! — wta (@WTA)

În setul decisiv, Simona Halep a început perfect, câștigând propriul serviciu. Ulterior, Badosa a încheiat cu ace game-ul egalând la 1. După mai multe erori ale româncei, Badosa reușește break-ul, meciul devenind astfel și mai tensionat. Sportiva noastră nu a renunțat și ulterior a recuperat break-ul, egalând 2-2.

Chiar dacă românca a continuat să joace bine, Badosa a reușit break-ul. Simona a revenit în forță și a adus scorul de pe tabelă la 3-4. Iberica a continuat să joace perfect și a dus scorul la 3-5. Setul decisiv s-a închis cu victoria Paulei Badosa, care a avut parte de un meci de foc împotriva româncei noastre, scor 3-6.