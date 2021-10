Simona Halep joacă joi în optimile Kremlin Cup. Cum arată duelul pe hârtie și ce a spus românca despre adversara sa (VIDEO)

Simona Halep continuă aventura la Kremlin Cup 2021, penultimul turneu al anului pentru ea, iar în optimi își va măsura forțele tot cu o rusoiacă. Românca o întâlnește, joi, după ora 18:30, pe Veronika Kudermetova (locul 32 mondial, 24 de ani), sportivă pe care a mai învins-o în trecut.

Kremlin Cup 2021: Simona Halep vs Veronika Kudermetova, joi, după ora 18:30

Simona Halep (19 WTA, 30 de ani) a arătat excelent în primul meci de la Moscova, când a dat peste Anastasia Potapova (68 WTA, 20 de ani). Rusoaica nu i-a pus prea multe probleme, astfel că dubla-câștigătoare de Grand Slam a închis meciul la 6-1 / 6-4 după o oră și 33 de minute de joc.

De partea cealaltă, Kudermetova vine după victoria cu conaționala sa Oksana Selekhmeteva (238 WTA, 18 ani), un meci pe care l-a câștigat destul de greu, în ciuda avantajului evident din ierarhia mondială – scor 4-6 / 7-6 / 6-4 după două ore și 22 de minute.

Nu va fi primul duel dintre Kudermetova și Halep, care s-au mai întâlnit o singură dată în carieră, chiar în acest an. Pe 12 februarie, românca o bătea fără drept de apel în turul III de la Australian Open, 6-1 / 6-3 după o oră și 19 minute.

„A fost un meci dificil, am jucat și în Australia în acest an și a fost un meci disputat. Știu că e puternică și poate lovi mingea tare. Nu e ușor să-i returnezi loviturile, dar am rămas încrezătoare până la final, iar serviciul m-a ajutat mult astăzi. E greu să mă gândesc la titlu acum. Am fost accidentată în acest sezon și n-am jucat mult. Orice e posibil, voi lupta pentru fiecare meci și sper să pot juca cât mai multe aici. Îmi place Moscova, îmi place să joc aici, am amintiri plăcute aici din 2013”, a spus Halep după meciul cu Potapova, potrivit Digisport.ro.

Halep a mai participat de două ori la Kremlin Cup – în 2012 s-a oprit în optimi, iar în anul următor, în 2013, a mers până la capăt și a câștigat competiția.

În schimb, Kudermetova n-a reușit să treacă de calificări în 2014 și 2016, iar în 2019 a fost eliminată în faza sferturilor de finală.