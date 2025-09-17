Retrasă din activitate la începutul anului 2025, Simona Halep, fostul număr 1 mondial în tenis, a urcat pe scena evenimentului Impact Bucharest 2025, unde a vorbit cu sinceritate despre carieră, presiune, și viața după tenis. Conferința a găzduit peste 299 de speakeri internaționali, printre care și fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama, și își propune să contureze agenda de viitor a Europei de Sud-Est.

Ce este Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest 2025 este un eveniment de anvergură organizat de Impact Foundation, cu sprijinul agențiilor internaționale precum Polish Investment and Trade Agency. Conferința reunește peste 200 de vorbitori, 300 de companii regionale, 100 de publicații media, și mai mult de 1.000 de participanți din întreaga lume.

Scopul este de a crea un cadru de dialog interdisciplinar, unde lideri din tehnologie, business, , și politică discută despre transformare digitală, inteligență artificială, securitate cibrenetică, sustenabilitate, și noile modele de consum. În acest context, discursul Simonei Halep a adus un suflu uman și insiprațional într-un spațiu dominat de inovație și strategie.

Cum a devenit Simona Halep un simbol al perseverenței în sport

Originară din Constanța, a început să joace tenis de la o vârstă fragedă și a crescut rapid în ierarhia mondială. A câștigat 24 de titluri WTA (Women’s Tennis Association), inclusiv două Grand Slam-uri: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, și a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni între 2017 și 2019.

Halep a fost, de asemenea, una dintre cele mai constante prezențe în elita tenisului, petrecând 373 de săptămâni consecutive în top 10 mondial. Această consistență i-a adus reputația de luptătoare și profesionistă desăvârșită.

Ce a spus Halep despre presiunea performanței și rolul de model.

În discursul său, Halep a subliniat rolul sportivilor ca modele pentru copii și a descris dificultățile presiunii constante.

„Atunci când faci ceva în sport – și pot vorbi despre asta – copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta.

A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor.

Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor, dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă.

Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun”, a spus Halep, potrivit .

Cum a reușit Halep să gestioneze emoțiile și presiunea din meciurile mari

Fosta campioană a recunoscut că emoțiile au fost uneori obstacole, dar și o parte esențială a personalității sale sportive.

„La început, trebuie să recunosc, a fost greu, dar de-a lungul anilor, cu experiență, m-am relaxat. Am avut oameni minunați în jurul meu care m-au învățat să fiu mai relaxată, mai deschisă cu presa, cu oamenii. Am încercat să mă deschid și să gestionez presiunea. Am pierdut unele meciuri doar din cauza părții emoționale. Aș fi câștigat meciuri importante fără acele emoții. Dar cred că asta face parte din mine și trebuia să accept și să încerc să gestionez mai bine în alte meciuri. Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Nu am avut altă direcție. Acum, cu această mentalitate și experiență, pot spune că aș fi putut face mai multe lucruri în afară de tenis, dar pentru mine a fost doar o singură cale. Nu regret, dar, știi, îți lipsesc unele lucruri de-a lungul anilor, pe care acum vreau să le descopăr. Dar, da, determinarea, dedicarea și consistența, cred, m-au făcut să fiu unul dintre cei mai buni jucători din lume, la un moment dat”, a spus Simona Halep.

Ea a adăugat că victoria de la Wimbledon 2019 rămâne cel mai bun meci din cariera ei.

„Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Eșecul nu este permanent”, a susținut Halep.

Cum a trăit Halep momentul retragerii și ce își dorește acum

Halep a mărturisit că retragerea a fost o decizie dureroasă, dar necesară.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Halep.

Această dorință de a explora „ce se află dincolo de tenis” rezonează perfect cu spiritul Impact Bucharest 2025, unde lideri din diverse domenii își împărtășesc experiențele și caută să inspire noi generații. Prin apariția sa pe scena , Halep arată că succesul sportiv poate fi doar începutul unui nou drum, nu finalul acestuia.