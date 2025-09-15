Pentru mulți români, ziua de 15 septembrie este una încărcată de nostalgie. Cu câțiva ani în urmă, această zi marca începutul unui nou an școlar. Dan Negru rememorează anii în care a fost elev și condamnă modul în care arată astăzi sistemul de învățământ din România.

Ce spune Dan Negru despre comasările din învățământ

Astăzi, când în urmă cu ceva ani, mii de elevi se reîntorceau în băncile școlilor, Dan Negru face o postare în care critică decizia Guvernului de a comasa unitățile de învățământ cu puțini elevi. Prezentatorul TV susține că reduceri ar fi putut fi făcute și în structurile statului, cum ar fi Parlamentul, compus din 500 de membrii. În acest context, vedeta de televiziune readuce în lumină un referendum care a avut loc în urmă cu mai bine de un deceniu, la care românii au votat pentru scăderea numărului de parlamentari la 300.

„15 septembrie era cândva ziua fixă pentru începutul școlii. Acu’ se schimbă în funcție de ordinul ministrului…

Anul ăsta școlile cu mai puțin de 500 de copii s-au comasat dar Parlamentul cu 500 de adulți e neatins. În 2009 s-a organizat un referendum care întreba dacă vrem maximum 300 de parlamentari. 7 miloane de români au spus DA. Nimeni n-a ținut cont vreodată de acel referendum care a costat 20 miloane de euro! Bani aruncați…

Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

Ce spune Dan Negru despre protestele profesorilor

Dan Negru vorbește și despre protestele profesorilor, susținând că i-ar fi plăcut ca dascălii să se lupte și pentru avantaje de-ale elevilor. Câteva propoziții mai târziu, prezentatorul TV se reîntoarce la ideea protestelor profesorilor, despre care susține că nu au nicio putere, dascălii fiind mereu umiliți, fie de stat, fie chiar de elevii cărora le predau.

Dan Negru dă drept exemplu un profesor celebru din literatură noastră, care se studiază și în școli, domnul Trandafir. Deși acțiunea povestirii se întâmpla cu peste un secol în urmă, învățătorul lui Sadoveanu era „hărțuit de administrație”.

„Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi. Copiii în România învață în două schimburi pentru că școlile-s puține! Nemții, austriecii, nordicii merg dimineața la școală!

Protestele dascălilor n-au, oricum, nicio valoare. O știu și ei! Pentru că, la noi, dintotdeauna, dascălul a fost umilit.

Domnul Trandafir, învățătorul lui Sadoveanu, era «necăjit», «sărac» și «hărțuit de administrație». Așa îl descria scriitorul: «Domnu’ Trandafir, bunul meu învățător, era un om necăjit, hărțuit de administrație, care își ducea cu greu gospodăria și venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste învățătura de toate zilele».

Nu s-a schimbat nimic! Doar ziua de începere a școlii”, a concluzionat Dan Negru.

Ce spune Dan Negru despre condiția profesorilor români

Nu este pentru prima dată când Dan Negru aduce în discuție protestele profesorilor și cum aceștia ar trebui, înainte de orice, să lupte pentru demnitatea lor.

Într-o postare făcută săptămâna trecută, prezentatorul TV vorbește despre cum „elevii-problemă” asupra cărora nu s-au putut lua măsuri au afectat imaginea profesorilor. Dan Negru este de părere că dascălii au ajuns niște victime și ar trebui să protesteze, în primul rând, pentru a-și recâștiga respectul elevilor, și statului, iar mai apoi, pentru banii pe care i-au pierdut.

„Greva profesorilor nu trebuie să fie despre bani, ci despre demnitate. Dascălii sunt umiliți în de derbedei, de părinți formați la conferințele de lidership, de aroganța banilor și de legile absurde ale statului. Ani de zile exmatricularea elevilor-problemă a fost imposibilă pentru că în «politically correct» nătărăul și huliganul trebuiau să fie egalii celui blând și corect, iar dascălul nu avea voie să tulbure falsa egalitate.

Cândva copiii nu voiau la școală; astăzi nu mai vor nici profesorii. Pentru că nimeni nu vrea să practice o meserie fără prestanță, în care ești batjocorit de stat și discreditat de părinți crescuți în cultul «dezvoltării personale»”, a scris Dan Negru.