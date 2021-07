Simona Halep: „M-am uitat la Olimpiadă, dar nu m-am uitat la tenis. M-a durut prea tare retragerea” / Ce spune despre posibilitatea de a participa la Paris 2024

Simona Halep, la acel moment locul 3 mondial în tenisul feminin, a suferit o accidentară la gambă în timpul Openului Italian, în mai, iar de atunci a ratat mai multe turnee majore și a suferit o cădere abruptă în clasamentul WTA. Totuși, dubla-câștigătoare de Grand Slam spune că retragerea de la Jocurile Olimpice a cântărit cel mai greu.

Accidentată, Simona Halep a ratat Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo

„M-am uitat la Olimpiadă, dar nu m-am uitat la tenis, ca să ne înţelegem. M-a durut prea tare retragerea! Mi-am dorit tare mult, în ultimii 2-3 ani m-am gândit mult la Olimpiadă şi îmi doream să ajung şi eu să am o medalie. Din păcate m-am retras de la Roland Garros şi Wimbledon, a fost o tristeţe mare, dar a fost şi mai mare după ce m-am retras de la Jocurile Olimpice”, a declarat Simona Halep în exclusivitate pentru AS.ro.

Simona Halep a vorbit și despre posibilitatea de a participa la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, Paris 2024, și spune despre capitala franceză că este orașul său preferat. De altfel, acolo a câștigat primul trofeu de Grand Slam din carieră, Roland Garros.

„Probabil n-o să mai am şansa să joc, dar vreau să cred că mai am totuşi o mică şansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas şi an cu an. Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, a mai spus Simona Halep.

La Tokyo 2020, finala probei feminine de tenis le pune față în față pe Belinda Bencic (12 WTA) din Elveția și Marketa Vondrousova (42 WTA) din Cehia. La masculin vor lupta cu medalia de aur pe masă Alexander Zverev (5 ATP) din Germania și Karen Khachanov (25 ATP).