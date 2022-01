Simona Halep, o nouă victorie în Australia. A învins-o pe Gabriela Ruse în optimi la Melbourne Summer Set 1

Simona Halep a obținut o nouă victorie în Australia. Sportiva a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-2, 6-1, în optimile de la Melbourne Summer Set 1 (WTA 250).

Simona Halep (20 WTA) este a doua favorită a turneului și a obținut o victorie după 61 de minute. Gabriela Ruse a câștigat doar 12 puncte în setul ei. Simona Halep a câștigat și primul său meci de la Melbourne împotriva jucătoarei Destanee Aiava.

Simona Halep, o nouă victorie la Melbourne, în fața Gabrielei Ruse

Halep (20 WTA) a învinso joi pe Gabriela Ruse (87 WTA). În trecut, Halep a făcut și pereche cu Gabriela Ruse, jucând la dublu și pierzând în fața echipei Bernarda Pera/Katerina Siniakova în primul tur.

Pentru aceste meciuri, Halep și-a asigurat un cec de 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA, urmând să joace în sferturi contra elveţiencei Viktorija Golubic, scrie Agerpres.

Halep, victorie împotriva jucătoarei Destanee Aiava

Simona Halep a trecut fără emoții de prima adversară pe care a avut-o la simplu în 2022, australianca Destanee Aiava, locul 316 mondial. A 20-a tenismenă a lumii s-a impus în minimum de seturi, scor 6-4 / 6-2 după o oră și 20 de minute de joc.

Ambele jucătoare au început cu ghem pierdut pe propriul serviciu, însă egalitatea din teren nu a durat prea mult. Simona Halep a reușit să închidă setul după 43 de minute, la 6-4, iar în actul secund nu s-a mai pus problema câștigătoarei.

„Mă bucur că am câștigat acest meci, din noiembrie nu am mai jucat nicio partidă. 2021 a fost poate cel mai greu an al carierei. Mă bucur foarte mult că m-am întors în Australia, această țară are un loc important în inima mea.

M-a ajutat perioada de pauză, presiunea a fost mare, uneori mă simțeam extenuată din punct de vedere psihic. Mă bucur că acum sunt sănătoasă și sunt gata de următorul meci, mă simt bine pe teren.

Am jucat cu Gabriela Ruse în urmă cu două luni, în România, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Sper să mă refac cât mai repede și să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.