Simona Halep și cadoul primit de la Toni Iuruc. Cum a consolat-o după înfrângerea suferită la Indian Wells (FOTO)

Simona Halep a fost eliminată prematur de la Indian Wells, însă soțul ei a încercat să facă uitată înfrângerea de pe hardul californian cu o surpriză inedită, iar cadoul oferit de Toni Iuruc pare să fi funcționat.

Cadoul primit de Simona Halep de la Toni Iuruc, un buchet superb de trandafiri roz

Eliminată de Aliaksandra Sasnovich (locul 100 WTA) de la Indian Wells, Simona Halep a revenit în România, iar soțul ei a încercat să o consoleze cu un buchet superb de trandafiri. Tenismena a fotografiat buchetul și l-a postat pe rețelele sociale.

„Casă, dulce casă”, a scris Simona Halep pe Instagram, fiind deja de notorietate că tenismena iubește florile roz.

Nu a fost singura surpriză pentru cea mai titrată tenismenă a României. Familia Simonei Halep s-a mărit cu un membru – este vorba de un câine rasa Collie cu păr lung și cu un nume ales chiar de ea, Leasie.

Simona Halep, după Indian Wells: Mă bucur că sunt aptă să joc și voi juca la Moscova și la Cluj

Din punct de vedere sportiv Simona Halep a avut un an complicat, unul marcat de accidentarea la gamba stângă care a făcut-o să rateze mai multe competiții de pe prima scenă a tenisului mondial și, astfel, să piardă mult teren în clasamentul WTA. Chiar și așa, sportiva rămâne optimistă și se pregătește pentru Kremlin Cup și Transylvania Open de la Cluj-Napoca, unde i-ar putea ieși în cale chiar Emma Răducanu, prezentă și ea la competiția din România.

„A fost un drum lung, cu o escală mare, de șapte ore, dar bine că sunt acasă. Este greu după accidentare. Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente. E greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar este meritul celor care joacă bine”, a declarat Simona Halep, citată de Digisport.ro.

Simona și Emma au fost la un pas să se confrunte chiar la Indian Wells, însă sportiva britanică de origine româno-chineză a ratat calificarea în turul III, faza care le-ar fi putut pune față în față.

„S-a amânat întâlnirea cu Emma. Poate la Cluj. Doar ne salutăm și am felicitat-o din nou pentru ce a făcut, pentru că este extraordinar. Mi-a plăcut mult la acest turneu, este o atmosferă plăcut”, a adăugat Simona Halep.