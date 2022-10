Simona Halep și Toni Iuruc, din nou la notar. Ce a declarat fostul soț al tenismenei

Simona Halep și Toni Iuruc au mers luni dimineață la un birou notarial din Capitală și au semnat actele divorțului, potrivit .

Simona Halep și Toni Iuruc au ajuns din nou la notar, luni dimineață

Conform legislației, cuplurile care divorțează trebuie să aștepte 30 de zile după semnarea primelor acte înainte ca divorțul să se concretizeze și să devină definitiv, având în vedere că în acest interval s-ar putea răzgândi.

Acestea fiind spuse, Simona Halep și Toni Iuruc s-au prezentat dimineață la un notar din București și au semnat actele. Tenismena a ajuns prima, însă n-a dorit să ofere declarații pentru presă.

„Sunt foarte bine, mulțumesc”, a spus Toni Iuruc, citat de Fanatik.

Simona Halep a avut un an „ ”, după cum afirma ea recent, când anunța că nu va mai evolua în circuitul WTA în 2022. Într-o formă sportivă de zile mari în ultimele luni, una care a readus-o în Top 10 mondial și i-a îmbogățit palmaresul cu , românca s-a operat la nas și promite să revină pe teren în 2023, având în vedere că încă mai are „câteva obiective”.

„Nu știu cât de mult va dura recuperarea, pentru moment nu mă gândesc la nimic altceva decât la recuperare. Ceea ce este sigur e că acest an nu voi mai putea să joc la niciun turneu oficial. Sezonul 2022 s-a încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate! Ne vedem pe teren, 2023. Simt că încă am multe de făcut pe un teren de tenis și încă am câteva obiective”, declara fostul lider mondial, pe 15 septembrie.