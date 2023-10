Sir Bobby Charlton a murit. Fostul mare fotbalist, care a făcut istorie la Manchester United, avea 86 de ani (VIDEO)

Legendarul fotbalist Sir Bobby Charlton a murit sâmbătă, la vârsta de 86 de ani. El a făcut istorie la Manchester United, dar și la Naționala Angliei. Decesul a fost anunțat de familie, care a ținut să mulțumească tuturor celor care au avut grijă de el.

„Cu regret anunțăm că Sir Bobby Charlton a murit în această dimineață. A murit în pace, înconjurat de familie. Familia lui ar vrea să mulțumească tuturor celor care au avut grijă de el, celor care l-au iubit și l-au încurajat”, a transmis familia lui Bobby Charlton, potrivit

Sursa citată amintește că, în noiembrie 2020, fostul fotbalist a fost diagnosticat cu demență.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd)