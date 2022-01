Sorana Cîrstea, după victoria de poveste cu Petra Kvitova de la Australian Open: „A fost mult mai bine decât mă așteptam” (VIDEO)

Toate româncele prezente pe tabloul principal de la Australian Open au obținut calificarea în turul al doilea, însă victoria cu cea mai mare rezonanță i-a aparținut cu siguranță Soranei Cîrstea, care a învins-o extrem de categoric în runda inaugurală pe Petra Kvitova, locul 19 mondial și dublă-câștigătoare de Grand Slam.

Sorana Cîrstea nu s-a lăsat descurajată de numele adversarei și a cedat doar patru ghemuri, într-o partidă care a curs într-o singură direcție și care s-a încheiat după doar o oră și 12 minute, scor 6-2 / 6-2 pentru tenismena din România.

Australian Open 2022. Ce a declarat Sorana Cîrstea după victoria de poveste cu Petra Kvitova

„Cu siguranță a fost mult mai bine decât mă așteptam. Am jucat multe meciuri cu Petra și mereu a fost greu. Am pierdut câteva, am câștigat câteva, dar e mereu o adversară dificilă, indiferent de rundă sau zi. Sunt foarte fericită pentru felul în care am jucat astăzi, a fost peste așteptări. (…) Am studiat meciul de anul trecut, am văzut statisticile și am încercat să aplic azi ce am învățat. Sunt foarte fericită că încă sunt aici, că pot juca aici, în fața fanilor. Au fost câțiva ani grei și înseamnă mult să pot juca aici. Australia e locul meu preferat și cred că și al multor jucători”, a declarat Sorana Cîrstea, în interviul oferit pe teren.