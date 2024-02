Sorana Cîrstea nu mai locuiește în România! Ce spune sportiva despre locul pe care l-a ales: „Nu prea am ocazia...”

Sorana Cîrstea nu mai locuiește în România. Sportiva a dezvăluit recent că a ales să se mute în Dubai, chiar dacă în unele momente îi este dor să fie acasă, să aibă lucrurile ei și să se uite la TV pe canalele românești.

Sorana Cîrstea s-a mutat în Dubai, deși îi este dor de țară

Sorana Cîrstea a ales Emiratele Arabe Unite, la fel ca Simona Halep, sportivă care , în cazul de dopaj. Nu de mult, sportiva din Târgoviște a dezvăluit că locuiește în Dubai.

„Puțină lume știe că locuiesc în Dubai. Sunt doar la o oră de Abu Dhabi. Am ales să sau acasă în perioada turneului. Înseamnă mult să fiu acasă, să am lucrurile mele, să dau drumul la TV și să văd canalele românești. Nu prea am ocazia să fac asta des”, a mărturisit Sorana Cîrstea, după ce s-a impus în fața Carolinei Garcia luni, 5 februarie, scor 6-7 (4), 6-4, 6-4, scrie .

România . Sorana Cîrstea este pe cel mai sus în ierarhie, ocupând locul 26. Printre primele 100 sportive ale lumii, România le mai are pe Ana Bogdan, clasată pe locul 65, și pe Jaqueline Cristian, clasată pe locul 81.