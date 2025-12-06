Sorana Cîrstea se retrage din tenis. Sportiva a anunțat că 2026 va fi ultimul său an în circuit. „Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele la anul şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele”, a transmis Sorana.

Sorana Cîrstea se retrage din tenis

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine.

2026 va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist. N-aș fi crezut că o să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai şi m-au motivat să continui.

Prin urmare, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu e uşor să spui ”adio”.

Deocamdată, însă, nu e un ”rămas bun”, ci un ”ne vedem încă o dată”. Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele la anul şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele”, a transmis sportiva,

Sorana Cîrstea, recunoscătoare tenisului

„Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat. Acest sport i-a permis unei fetiţe de 4 ani, care ţinea racheta în mână pentru prima dată, să-şi trăiască visul, un vis frumos în care sacrificiile au meritat.

Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii.

Mulţumesc, tenis, îţi voi rămâne veşnic datoare! Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiţionat!”, a mai scris Sorana Cârstea.