Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin"

Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 12:48
Sursa Foto: Instagram - soranacirstea
Cuprins
  1. Cum a reușit Sorana Cîrstea să obțină victoria
  2. Ce a spus Sorana Cîrstea după calificarea în sferturile turneului de la Hong Kong

Sorana Cîrstea a obținut o victorie impresionantă la turneul WTA 250 de la Hong Kong. Românca s-a calificat în sferturile de finală după un meci intens. Aceasta a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic cu scorul 4-6, 6-4, 6-3, revenind spectaculos după primul set pierdut. Triumful confirmă forma excelentă și ambiția care o caracterizează. Turneul este dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Cum a reușit Sorana Cîrstea să obțină victoria

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea, locul 45 WTA, a obținut o victorie spectaculoasă la Hong Kong. A șaptea favorită a turneului s-a impus după două ore și 21 de minute de joc intens. Românca a închis partida la a cincea minge de meci, cu 13 ași reușiți. Ajla Tomljanovic, 32 de ani și locul 86 WTA, a comis 7 duble greșeli. Ambele jucătoare au avut 13 șanse de break, dar Sorana a valorificat 5. Adversara ei a reușit să transforme doar 4 oportunități.

Scorul întâlnirilor directe este acum egal, 3-3, după victoria australiencei la Bad Homburg. Prin acest succes, Sorana și-a asigurat 6.815 dolari și 54 de puncte WTA. În sferturile de finală, o va înfrunta pe Leylah Fernandez sau Eva Lys.

Ce a spus Sorana Cîrstea după calificarea în sferturile turneului de la Hong Kong

După meci, jucătoarea română a vorbit deschis despre emoțiile trăite în confruntarea cu Ajla Tomljanovic.

„Un meci foarte greu. Mi-e foarte bună prietenă, nu e ușor să joci împotriva cuiva de care ești foarte apropiat. Mă bucură victoria, dar îmi pare rău ca a trebuit să joc împotriva ei. Nu a fost ușor să trec peste faptul că am jucat foarte bine, dar am pierdut primul set. Serviciul m-a ajutat în momentele dificile. N-a fost ușor să revin.

Sunt pentru prima oară aici, mă bucur că pot juca împotriva oamenilor de aici, ne-au susținut pe amândouă. Atmosfera a fost extraordinară astăzi, sunt încântată că pot juca la Hong Kong”, a declarat Sorana Cîrstea, notează digisport.ro.

