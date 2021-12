Sportiva Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din gimnastica artistică, la 25 de ani

Larisa Iordache, în vârstă de 25 de ani, și-a anunțat retragerea din gimnastica artistică. Această retragere a venit pe fondul valului de accidentări pe care sportiva l-a suferit în timpul acestui an.

Larisa Iordache, după un val de accidentări

Anunțul a venit pe pagina de Facebook a sportivei, la ora 21:00.

”Cazi , dar te ridici!

Azi este nimeni , insa maine este campionul lumii.

Totul este o alegere , o alegerea de a fii cel mai bun pentru tine si in sufletul tau.

Asta am invatat in cei 20 de ani pe care i-am petrecut in sala de gimnastica.

Azi inchei acest capitol frumos din viata mea.

Ma simt impacata si multumita cu alegrea pe care am facut-o!

Este timpul pentru o viata normala si un pic mai linistita.

Am pus cipici de o parte, Costumul in dulap si tot ce am trait pana acum intr-un sertar micut acolo in inima si mintea mea.

As vrea sa spun multe insa nu imi pot aduna cuvintele pentru o singura postare.

Vreau sa stiti ca va apreciez pe voi, cei ce ma urmariti cu drag, imi scrieti si imi transmiteti ganduri pozitive.

Si vreau sa multumesc persoanelor ce chiar mi au dorit binele macar odata in acesti 20 de ani de cand am inceput gimnastica!

Un nou capitol este gata sa inceapa odata cu noul an!

Iubire pentru toata lumea”, se arată în postarea sportivei.

Comitetul Olimpic Sportiv Român confirmă ghinionul

Comitetul Olimpic Sportiv Român a emis un comunicat prin care anunță că Larisa nu va lua startul în marea finală.

„Fără Larisa Iordache în finală olimpică!

Problemele de la gleznă o împiedică pe Larisa să concureze azi. A încercat la încălzire câteva mișcări dar ea nu poate împinge în picior iar riscul unei accidentări e imens în aceste condiții.

Toți suntem lângă ea! Capul sus, Larisa! Știm că în condiții normale ai fi luptat, ai fi arătat cât de frumoasă e gimnastica ta„, au notat cei de la COSR.