Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 19:52
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Sursa foto: Federatia Romana De Canotaj / Facebook
Cuprins
  1. Cine sunt sportivii români medaliați cu aur
  2. La ce probe de canotaj au obținut românii medalii de argint și bronz

Sportivii români au câștigat, sâmbătă, trei medalii de aur, două de argint şi cinci de bronz la Campionatele Balcanice de Canotaj, desfășurate în Ioannina, Grecia.

Cine sunt sportivii români medaliați cu aur

Românii au obținut trei medalii de aur:

  • AUR 🥇 Patru rame feminin (JW4-): Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Ariana Maria Balint și Jessica Popescu
  • AUR 🥇 Dublu vâsle feminin (JW2x): Mădălina Dumitrița Ursaciuc și Daria Elena Maximiuc
  • AUR 🥇 8+1 masculin (JM8+): Ionuț David, Adrian Eduard Stan, Carol Logofătul, Sebastian Iulian Ciubotariu, Răzvan Marin, Ilie Stamboala, Bogdan Paraschiv, Andrei Mihai Bălan și Rucsandra Ioana Bucșa

La ce probe de canotaj au obținut românii medalii de argint și bronz

De asemenea, sportivii români au mai câștigat două medalii de argint şi cinci de bronz la Campionatele Balcanice de Canotaj:

  • ARGINT 🥈 Dublu rame masculin (JM2-): Radu Andrei Enescu și Andrei Perdei
  • ARGINT 🥈 Dublu vâsle masculin (JM2x): David Costel Chitic și Ivan Petcovici
  • BRONZ 🥉 Schif simplu masculin (JM1x): Silviu Gabriel State
  • BRONZ 🥉 Dublu vâsle masculin (JM2x): Mihai Alexandru Borhan și Dumitru Cristian Pascari
  • BRONZ 🥉 Patru rame masculin (JM4-): Robert Ioan Muraru, Alexandru Ștefan Pădure, Denis Ionuț Ungureanu, David Ioan Naharneac
  • BRONZ 🥉 Schif simplu masculin (JM1x): Sebastian Constantin Lup
  • BRONZ 🥉 Schif simplu feminin (JW1x): Elena Bianca Nițu

„Felicitări tuturor! Mult succes și mâine! Hai, România! 🇷🇴”, a transmis Federația Română de Canotaj, pe Facebook.

