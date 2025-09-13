Sportivii români au câștigat, sâmbătă, trei medalii de aur, două de argint şi cinci de bronz la Campionatele Balcanice de Canotaj, desfășurate în Ioannina, Grecia.

Cine sunt sportivii români medaliați cu aur

Românii au obținut trei medalii de aur:

La ce probe de canotaj au obținut românii medalii de argint și bronz

De asemenea, sportivii români au mai câștigat două medalii de argint şi cinci de bronz la Campionatele Balcanice de Canotaj:

ARGINT

ARGINT

BRONZSchif simplu masculin (JM1x): Silviu Gabriel State

BRONZDublu vâsle masculin (JM2x): Mihai Alexandru Borhan și Dumitru Cristian Pascari

BRONZPatru rame masculin (JM4-): Robert Ioan Muraru, Alexandru Ștefan Pădure, Denis Ionuț Ungureanu, David Ioan Naharneac

BRONZSchif simplu masculin (JM1x): Sebastian Constantin Lup

BRONZSchif simplu feminin (JW1x): Elena Bianca Nițu

„Felicitări tuturor! Mult succes și mâine! Hai, România! ”, a transmis Federația Română de Canotaj, pe Facebook.

