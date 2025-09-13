Sportivii români au câștigat, sâmbătă, trei medalii de aur, două de argint şi cinci de bronz la Campionatele Balcanice de Canotaj, desfășurate în Ioannina, Grecia.
Cine sunt sportivii români medaliați cu aur
Românii au obținut trei medalii de aur:
- AUR Patru rame feminin (JW4-): Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Ariana Maria Balint și Jessica Popescu
- AUR Dublu vâsle feminin (JW2x): Mădălina Dumitrița Ursaciuc și Daria Elena Maximiuc
- AUR 8+1 masculin (JM8+): Ionuț David, Adrian Eduard Stan, Carol Logofătul, Sebastian Iulian Ciubotariu, Răzvan Marin, Ilie Stamboala, Bogdan Paraschiv, Andrei Mihai Bălan și Rucsandra Ioana Bucșa
La ce probe de canotaj au obținut românii medalii de argint și bronz
De asemenea, sportivii români au mai câștigat două medalii de argint şi cinci de bronz la Campionatele Balcanice de Canotaj:
- ARGINT Dublu rame masculin (JM2-): Radu Andrei Enescu și Andrei Perdei
- ARGINT Dublu vâsle masculin (JM2x): David Costel Chitic și Ivan Petcovici
-
BRONZ
Schif simplu masculin (JM1x): Silviu Gabriel State
-
BRONZ
Dublu vâsle masculin (JM2x): Mihai Alexandru Borhan și Dumitru Cristian Pascari
-
BRONZ
Patru rame masculin (JM4-): Robert Ioan Muraru, Alexandru Ștefan Pădure, Denis Ionuț Ungureanu, David Ioan Naharneac
-
BRONZ
Schif simplu masculin (JM1x): Sebastian Constantin Lup
-
BRONZ
Schif simplu feminin (JW1x): Elena Bianca Nițu
„Felicitări tuturor! Mult succes și mâine! Hai, România! ”, a transmis Federația Română de Canotaj, pe Facebook.