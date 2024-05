Ștefan Birtalan a murit la 75 de ani. A fost cel mai bun handbalist al lumii de trei ori și a făcut parte din cea mai prolifică generație a handbalului românesc

Ștefan Birtalan, declarat de trei ori cel mai bun handbalist al lumii, a murit luni dimineață la vârsta de 75 de ani, potrivit .

Ștefan Birtalan a fost declarat cel mai bun handbalist al lumii în 1974, 1976 și 1977

Ștefan Birtalan a fost dublu campion mondial, în 1970 și 1974, alături de cea mai prolifică generație din handbalul românesc.

În 1976, la Montreal, a obținut și un argint olimpic. A câștigat bronzul olimpic la Munchen, în 1972, și la Moscova, în 1980.

Birtalan, care în 2008 a făcut un transplant de ficat, era internat de multă vreme la Spitalul Fundeni din București.

A murit luni dimineață, la vârsta de 75 de ani

„Din nefericire, vestea cutremurătoare este adevărată. Marele Birtalan a murit în această dimineață, la ora 6.00, după o lungă suferință”, a declarat Dan Marin, un alt nume greu din istoria handbalului românesc.

În noiembrie 2023, Ștefan Birtalan confirma că este internat la Fundeni de patru luni.

„De patru luni sunt internat la Spitalul Fundeni… Câte trei săptămâni stau p-aici prin analize, medicamentație, apoi o săptămână mă lasă acasă”, declara fostul mare handbalist, în noiembrie 2023,, pentru .

„Totul a plecat de la o infecţie. M-am trezit cu o hepatită C cronică, un virus pe care nu ştiu de unde l-am luat. În timp, am ajuns la faza de ciroză hepatică. Când am depistat hepatita C, m-am şi lăsat de antrenorat. La mine fusese diagnosticat că virusul C acţiona de peste 20 de ani, fără să ştiu. Nefiind niciun medicament în lume care să trateze hepatita C, am urmat o serie de tratamente alternative, naturiste”, dezvăluia Ștefan Birtalan pentru .