Ștefan Radu, emoționat până la lacrimi! Cum au marcat suporterii lui Lazio ultimul meci al românului (VIDEO)

Suporterii lui Lazio i-au organizat un moment special lui Ștefan Radu, duminică, la partida cu Cremonese, la ultimul meci din cariera de fotbalist a românului.

Cumpărat în 2008 de la Dinamo București pentru aproape 5 milioane de euro, Ștefan Radu a devenit în timp un simbol al lui Lazio, fiind astăzi fotbalistul cu cele mai multe meciuri în tricoul clubului italian.

Fanii lui Lazio au ținut să marcheze ultimul meci din cariera românului cu o scenografie deosebită.

„15 ani de bătălii cu vulturul pe piept. Un luptător, unul dintre noi! Ștefan Radu, cu Lazio pe viață”, a fost mesajul afișat de ultrașii italieni.

Ștefan Radu: 15 years of battles with the Eagle on his chest 🦅

— Lega Serie A (@SerieA_EN)