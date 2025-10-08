Steven Gerrard, acum în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre perioada în care a jucat pentru naționala Angliei, o perioadă în care echipa a înregistrat mai multe înfrângeri dureroase, deși avea în componență jucători valoroși. Fostul mijlocaș a mărturisit și cum justifică el meciurile pierdute în acea perioadă.

Cum justifică Steven Gerrard numeroasele înfrângeri ale naționalei Angliei

Invitat la podcastul lui Rio Ferdinand, fost adversar de la Manchester United și coleg la națională Gerrard a privit retrospectiv la perioada în care ambii jucau pentru echipa Angliei, o vreme în care înfrângerile păreau să vină pe bandă rulandă.

Legenda de la este de părere că orgoliile dintre jucători, dar și cultura fotbalului englezesc, au fost cele care „le-au sabotat” meciurile și au făcut ca victoriile să fie imposibil de obținut. De asemenea, Ferdinand crede că rivalitățile dintre Manchester United, Liverpool și Chelsea, echipe la care perfomau jucătorii naționalei, au contribuit la sentimentele negative pe care le aveau jucătorii naționalei și implicit, la lipsa spiritului de echipă.

„În opinia mea, la naționala Angliei era o problemă mai mare. Cred că am fost cu toții niște ratați egoiști. Pentru că mă uit la televizor acum și îi văd pe Carragher și Paul Scholes și par a fi cei mai buni prieteni de 20 de ani. Văd relația lui Carragher cu Gary Neville și par a fi prieteni de 20 de ani.

Probabil că sunt mai apropiat de tine acum decât am fost vreodată în 15 ani, cât timp am jucat împreună. De ce nu ne-am conectat când aveam 20, 21, 22, 23 de ani? A fost ego? A fost rivalitate?” De ce suntem cu toții suficient de maturi acum și suntem mai apropiați și mai conectați? De ce nu ne puteam conecta ca și coechipieri ai Angliei pe atunci?

Cred că era din cauza culturii din Anglia că nu eram niciodată conectați. Prea mult stăteam cu toții în camerele noastre. Nu eram prietenoși sau conectați. Nu eram o echipă. Nu am devenit niciodată o echipă cu adevărat bună și puternică”, a spus Steven Gerrard, potrivit .

Cum s-au diferențiat experiența de la Liverpool de cea de la naționala Angliei, pentru Gerrard

Gerrard a recunoscut că experiența sa cu naționala Angliei a fost extrem de diferită de cea avută ca parte din echipa Liverpool. Fostul mijlocaș a spus că, pe când era parte din club, se simțea „special” și „parte a unei echipe”.

Pe de altă parte, Gerrard a spus că, deși „i-a plăcut” să joace pentru naționala Angliei și să-și reprezinte țara, ura atmosfera din echipă, faptul că nu se simțea conectat cu coechipierii săi.

„Am urât atmosfera. Nu mi-a plăcut. Am urât camerele de hotel. La început, aveam zile în care eram foarte deprimat.

Mi-a plăcut să joc pentru Anglia. Am fost foarte mândru. Îmi plăceau antrenamentele, dar erau 90 de minute pe zi.

Apoi rămâneam singur. Nu mă simțeam parte din echipă. Nu mă simțeam conectat cu colegii mei de la națională. Voiam doar meciurile și antrenamentele, apoi să plec.”

Nu am simțit asta la Liverpool, au fost cele mai frumoase zile din viața mea. Când mergeam în străinătate cu Liverpool sau mergeam la un meci în deplasare în Premier League, mă simțeam parte a unei echipe.

Am simțit că personalul se uita la mine, mă simțeam special. Abia așteptam să ajung acolo. Cu Anglia, îmi doream doar să vină meciurile și antrenamentele și apoi să plec.

Am văzut că în ultimele două zile din cele 10 puteai simți cum se formează o conexiune, dar apoi meciurile se terminau și gata”, a mai spus Gerrard.