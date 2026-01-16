Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?

În acest sfârșit de săptămână revine Superliga, care ne propune etapa cu numărul 22 din cele 30 ale sezonului regulat. Diferența dintre primele patru clasate este de doar două puncte. La fel stăteau lucrurile și înaintea ultimei etape din 2025, doar că atunci Universitatea Craiova se afla pe poziția a patra, iar acum este lider. Asta a fost posibil deoarece primele trei clasate au pierdut în ultima etapă, în vreme ce Universitatea Craiova a învins-o la scor pe Csikszereda.

Reușesc FCSB și CFR să recupereze?

În acest moment, deținătoarea ultimelor două titluri, FCSB, se află pe poziția a noua în Superliga. Este adevărat, diferența dintre ea și a șasea clasată este de doar două puncte. Până la jumătatea lunii februarie însă, formația lui are un program destul de încărcat, atât în Superliga și în Cupa României, dar și în Europa League.

CFR Cluj, câștigătoarea a cinci din precedentele opt ediții de Superliga, se află pe locul 11, la șapte puncte în spatele echipei de pe locul șase. În urmă cu trei sezoane, titlul a fost câștigat de Farul Constanța, aflată acum între FCSB și CFR Cluj, ocupând poziția a zecea. Diferența dintre Farul și ocupanta locului al șaselea este de șase puncte. Este greu pentru Farul să acceadă în play-off, mai ales că acum au probleme și de altă natură.

În etapele care mai sunt de disputat până la finalul sezonului regulat, FCSB va întâlni 4 formații care se află pe poziții de play-off. Pe teren propriu o va înfrunta pe FC Botoșani, iar în deplasare pe FC Argeș, Oțelul Galați și Universitatea Craiova. Dintre formațiile care acum se află pe poziții de play-off, Farul Constanța le va întâlni pe teren propriu pe Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, iar în deplasare pe FC Argeș.

Nu în ultimul rând, CFR Cluj se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați și Dinamo București. Să spunem că ardelenii vor disputa acasă și derby-ul cu Universitatea Cluj, pe când în deplasare o va întâlni pe FCSB.

Care echipă este favorită la titlu?

După cum spuneam la începutul articolului, Universitatea Craiova este lider, însă înaintea ultimei etape din 2025 se afla pe poziția a patra. Lider era Rapid, care, în urma înfrângerii cu FCSB din ultima etapă, a coborât pe poziția secundă. Primele două clasate se vor întâlni în ultima etapă a sezonului regulat. Nu este pentru prima dată în acest sezon când oltenii se află pe primul loc în Superliga.

Pe platformele de , Rapid este cotată cu prima șansă la câștigarea titlului, Universitatea Craiova este cotată a doua, iar Dinamo a treia. A patra șansă este acordată lui FCSB, chiar dacă momentan are mult de muncă pentru a ajunge pe o poziție de play-off. A cincea cotă o are FC Botoșani. Restul echipelor are o cotă mai mare de 20.00 pentru a cuceri titlul.

Clasament Superliga și cote la trofeu – play-off

Universitatea Craiova (40 puncte) – cota 4.00 Rapid București (39 puncte) – cota 3.00 FC Botoșani (38 puncte) – cota 8.60 Dinamo București (38 puncte) – cota 5.60 FC Argeș (34 puncte) – cota 29.00 Oțelul Galați (33 puncte) – cota 35.00

*Cotele pot suferi modificări

Titlul de golgheter este, și el, foarte disputat

În clasamentul golgheterilor, primii doi jucători sunt separați de un singur gol. Astfel, , de la Rapid București, este la egalitate cu bosniacul Lukic, de la Universitatea Cluj, în fruntea clasamentului. Fiecare are 11 goluri, dintre care unul din penalty. Ambii au marcat în ultima etapă a anului 2025 unicul gol al echipei lor. Alexandru Dobre a marcat din penalty în înfrângerea cu FCSB, pe când Lukic a marcat golul victoriei în partida cu Farul Constanța.

Podiumul este completat de Florin Tănase (FCSB), cu 10 reușite, dintre care patru din penalty. Pe următoarele poziții se află Valentin Costache (UTA Arad), Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Andrei Cordea (CFR Cluj). Momentan, niciunul dintre cei 6 enumerați mai sus nu își manifestă intenția de a pleca de la echipă.

Cotele sunt preluate de pe Don.ro (L1234101W001500 ONJN, 18+, Fii Responsabil), brand românesc de jocuri de noroc online lansat în 2024, cu o selecție de peste 2.500 de sloturi și jocuri de masă clasice, live casino și o secțiune de pariuri sportive bazată pe cele mai înalte standarde de design și siguranță. Începând cu sezonul competițional 2025–2026 al Superligii, Don.ro este sponsor oficial al clubului CFR Cluj.