Suporterii marocani, spaima autorităților. Violențe în mai multe orașe, zboruri suspendate în Qatar (VIDEO)

După semifinala de la Campionatul Mondial de Fotbal și eliminarea favoriților de la turneul final din Qatar, suporterii marocani au ieșit în stradă la Bruxelles unde și au aruncat cu petarde spre forțele de ordine.

Compania aeriană naţională marocană a anulat miercuri, 14 decembrie, toate zborurile programate pe ruta Casablanca – Doha pentru suporterii care doresc să participe la semifinala Cupei Mondiale dintre Maroc şi Franţa, ca urmare a „restricţiilor impuse de autorităţile din Qatar”.

„În urma celor mai recente restricţii impuse de autorităţile din Qatar, Royal Air Maroc regretă să informeze clienţii cu privire la anularea zborurilor lor operate de Qatar Airways”, a transmis RAM într-un comunicat, fără a detalia motivele acestei anulări.

Following the restrictions imposed by the Qatari authorities, Royal Air Maroc regrets to inform its customers that its partner Qatar Airways has canceled the flights operated on 12/14/22 from Casablanca to Doha as part of their code-share partnership

