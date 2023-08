Suporterii Petrolului reclamă că repatrierea românilor arestați în Grecia întârzie „inexplicabil”. Ultrașii susțin că autoritățile din România i-au „abandonat” și le-ar fi spus grecilor că transferul „ar trebui evitat”

Peluza Latină, o organizație a suporterilor de la Petrolul Ploiești, susține că repatrierea fanilor români care „întâmpină o indiferență inexplicabilă”. Totodată, spune că autoritățile din România i-ar fi abandonat pe cetățenii în cauză și le-ar fi transmis autorităților elene că „un asemenea transfer ar trebui evitat”.

Suporterii Petrolului: Răspunsul primit de la Ambasada României din Atena și Consulatul din Salonic ne-a șocat

„În această zi, care marchează a 8-a zi de arest, suntem nevoiți să exprimăm frustrarea și indignarea noastră profundă. Cu toate că procesul s-a încheiat pe data de 11.08.2023 și frații noștri și-au aflat sentințele, suntem profund îngrijorați că procedura de repatriere întâmpină o indiferență inexplicabilă. Realitatea cruntă este că băieții noștri sunt încă în custodia Autorităților din Grecia, iar lipsa de claritate și informații cu privire la întoarcerea lor acasă ne cutremură.

Am apelat la Ambasada României din Atena și la Consulatul din Salonic, sperând în sprijinul lor în aceste momente dificile, dar răspunsul primit ne-a șocat. Faptul că am fost abandonați și lipsiți de asistență în momente atât de critice ne-a dezamăgit profund. Este incredibil că aceste instituții, menite să reprezinte interesele românilor, au ales să se delimiteze de proprii cetățeni, motivând că aceștia sunt infractori. Cu ironie am menționat «mulțumirile» noastre față de aceste instituții pentru susținerea și ajutorul lor, pentru că adevărul a devenit clar: nu doar că am fost lăsați fără sprijinul necesar în momentele noastre de nevoie, dar s-a dovedit că niciun sprijin real nu a fost oferit din România!

În timp ce în mediul online se vehicula că membrii Knot au căzut pradă unei operațiuni abuzive în care și statul român ar fi fost implicat, realitatea a ieșit la suprafață. După finalizarea procesului, Autoritățile elene au dorit să îi trimită pe cei 7 băieți acasă, dar au primit un mesaj șocant din partea Autorităților din România: cei 7 tineri ar fi considerați extrem de periculoși și un asemenea transfer ar trebui evitat. Nu putem decât să reflectăm ironia amară din spatele cuvintelor «mulțumim și aici».

Ei bine, vrem să fie clar pentru toți: această nedreptate nu va rămâne nesancționată. Noi și familiile noastre nu vom înceta să ne luptăm pentru drepturile și libertatea celor 7 frați ai noștri. Ne vom folosi fiecare resursă legală și strigăm cu vocea noastră unită: această situație nu poate și nu va fi ignorată:

LIBERTATE PENTRU CEI NEVINOVAȚI!”, scrie Peluza Latină, într-o postare pe Facebook.