Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 18:58
Neymar / Foto: Hepta, Abaca

Suporterii echipei braziliene FC Santos, unde evoluează atacantul Neymar, par că și-au pierdut răbdarea cu acesta, după parcursul negru din campionatul de fotbal.

Cuprins:

  • Cum s-au manifestat suporterii
  • Ce poziție ocupă Santos în clasament
  • Neymar trece printr-o perioadă grea

Cum s-au manifestat suporterii

Picătura care a umplut paharul a fost înfrângerea la scor, a lui FC Santos, echipa la care evoluează Neymar, în fața celor de la Vasco da Gama. Deși starul brazilian a fost pe teren. cei de la Vasco da Gama nu au fost impresionați și au înscris șase goluri în poarta adversarilor. Scorul final, 6-0, i-a determinat pe fani să meargă peste jucători.

Câteva zeci de persoane au pătruns în centrul de antrenament al echipei FC Santos și i-a amenținat pe fotbaliști, inclusiv pe atacant. Suporterii nervoși au aruncat cu fumigene şi petarde, forțând o întâlnire cu fotbaliștii care i-au dezamăgit.

„Ne-aţi făcut de ruşine. Ce se întâmplă acum nu este nimic”, le-ar fi transmis fanii celor de la Santos.

Neymar a luat poziție, apărându-și coechipierii și promițând că va încerca să schimbe lucrurile. De altfel, în urma meciului pierdut, care a dus și la demiterea antrenorului Cléber Xavier (61 de ani), atacantul a fost surprins cu ochii în lacrimi. El speră că, evoluțiile de la echipa braziliană îl vor ajuta să-și relanseze cariera în fotbalul internațional. Iar seria proastă îi dă planurile peste cap.

Ce poziție ocupă Santos în clasament

După înfrângerea cu Vasco da Gama, Neyumar a declarat că ceea ce s-a întâmplat est rușinos. El le-a dat dreptate fanilor supărați pe jocul echipei.

„Chiar am fost de neiertat. A fost o ruşine. Fanii au dreptul să insulte şi să înjure oamenii. Asta este acceptabil. Mi-e ruşine. Nu am mai trăit aşa ceva în viaţa mea”, a declarat fotbalistul, după meci.

FC Santos a acumulat 21 de puncte în cele 20 de meciuri disputate și ocupă locul 15 în campionatul brazilian, la doar două puncte distanţă de Vitoria, prima echipă aflată pe loc de retrogradare.

Neymar trece printr-o perioadă neagră

Atacantul Neymar trece printr-o perioadă dificilă a carierei sale, din cauza accidentărilor din ultimii ani. Brazilianul a lipsit aproape un an de pe teren, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi de menisc la genunchiul stâng, în octombrie 2023. Ulterior, el a suferit numeroase recidive.

La vremea aceea, Neymar juca pentru echipa saudită Al-Hilal. Din cauza accidentării, arabii i-au reziliat contractul, iar singura opțiune pentru atacant a fost revenirea în țara natală, la Santos, clubul la care s-a format ca jucător.

De la revenirea în Brazilia, Neymar încearcă să-și relanseze cariera, sperând că va obține selecția în echipa națională pentru viitorul campionat mondial. Pare, însă, că nu reușește să revină în forma care l-a consacrat, iar acest lucru îi dă planurile peste cap.

