Pasiunea costisitoare a lui Neymar. Fotbalistul a plătit 1,3 milioane de dolari pe mașina lui Batman

Aflat într-un moment nu tocmai fast al carierei, încercând o revenire în mare, atacantul brazilian nu renunță la pasiunile sale. Chiar dacă acestea îl costă sume destul de mari.

De curând, fosta vedetă a Barcelonei și a lui PSG a plătit suma de 1,3 milioane de dolari pentru a cumpăra un Batmobil Tumbler. Fotbalistul este un împătimit colecționar de mașini, dar și un fan al francizei Batman. În garajul lui Neymar pot fi admirate mașini de lux precum Audi R8 Spyder V10 Plus, Ferrari Purosangue, Bentley Continental GT, Aston Martin DBX sau Lamborghini Huracan.

Neymar și-a exprimat în mai mult rânduri pasiunea pentru saga , el apărând la mai multe evenimente costumat în hainele supereroului. În 2022, a fost prezent la premiera filmului „The Batman”.

Acum, fotbalistul a adăugat colecției sale una dintre cele mai spectaculoase replici a Batmobilului, mașina folosită de supereroul său preferat. Este vorba despre unul dintre cele zece vehicule construite la comandat Warner Bros pentru a sărbători cea de-a 85-a aniversare a lui Batman.

În momentul lansării, Batmobilul valora 3 milioane de dolari. Neymar a plătit mai puțin de jumătate din acest preț, scrie .

Mașina achiziționată de Neymar are o lungime de 4,65 metri și o lățime de 2,8 metri. Caroseria este din fibră de carbon și kevlar, iar sub capotă are un motor V8 de 6,2 litri și dezvoltă 528 de cai putere.

Batmobilul Tumbler este dotat cu diverse gadgeturi, mașina având un dispozitiv prin care poate lansa bombe-fumigene, o imitație de motor cu reacție, mitraliere (care nu funcționează) și un interior cu două locuri, pentru Batman și Robin, ajutorul său.

Batmobilul Tumbler a fost folosit în filmele regizate de Christopher Nolan, în care rolul supereroului este jucat de Cristopher Bale, „Batman Begins” (2005), „The Dark Knight” (2008) și „The Dark Knight Rises” (2012).

Deși autovehiculul este funcțional, fotbalistul brazilian nu-l va putea folosi pe șosele. Batmobilul nu este autorizat să circule pe drumurile publice.