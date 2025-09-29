B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Tatăl lui David Popovici, implicat într-un scandal. Acuzații grave la adresa lui Mihai Popovici: „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo”

Tatăl lui David Popovici, implicat într-un scandal. Acuzații grave la adresa lui Mihai Popovici: „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo”

Traian Avarvarei
29 sept. 2025, 16:49
Tatăl lui David Popovici, implicat într-un scandal. Acuzații grave la adresa lui Mihai Popovici: „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo”
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, e acuzat pentru modul în care conduce secția de înot de la Dinamo. Sursa foto: Inquam Photos / Micsik Ovidiu
Cuprins
  1. Ce acuzații i se aduc lui Mihai Popovici
  2. Ce reacție a avut tatăl lui David Popovici la acuzațiile aduse

Mihai Popovici, tatăl înotătorului olimpic David Popovici, este acuzat că are apucături dictatoriale. Acesta conduce secția de înot a Clubului Sportiv Dinamo, iar din cauza lui mai mulți părinți și-ar fi retras copiii de acolo. Mai mult, și antrenorul italian Walter Bolognani, adus cu surle și trâmbițe, ar fi plecat tot după un conflict cu Mihai Popovici.

Ce acuzații i se aduc lui Mihai Popovici

La ordinul lui Mihai Popovici, antrenorii Andrei Pințicanu și Luis Lăcătuș, care i-au ajutat pe înotători să obțină rezultatele mari de la Samorin (Slovacia), au fost trimiși înapoi de unde au venit, la Suceava. Cu ei au plecat și juniorii care au scris istorie la competiție, printre care și Diana Silișteanu, campioană europeană de junioare la 100 de metri spate la Samorin.

Cu toții au fost expediați la Fălticeni într-un bazin de 20 de metri. Asta în timp ce David Popovici este supărat că autoritățile nu fac nimic la Bazinul Lia Manoliu.

La Lia Manoliu se percepe o taxă de 600 de lei de copil, dar banii n-ar ajunge la Clubul Sportiv Dinamo, ci la Academia de înot Dinamo, pe care o conduce Mihai Popovici.

Mai mulți părinți și-au retras copiii de la înot din cauza condițiilor de acolo și a stilului de conducere a lui Mihai Popovici, dar aceștia nu vor să-și asume public pozițiile, scrie Adevărul.

„La această academie de înot de la Dinamo, șase sportivi erau în programul de performanță și aveau asigurată cazarea și mesele la căminul clubului. Nu plăteau nimic. Dar, mâncarea nu era deloc una adecvată pentru sportivi. Tot felul de alimente procesate, de ghivece, de tocănuri… Lături! I-am cărat copilului meu, timp de trei ani, mâncare cu sacoșa. La cămin, nu erau frigider în cameră, nu era nimic. Îi mâncau gândacii. Am făcut noi, părinții, curat în camere. La un moment dat, copilului meu i s-a spus de la cantină că nu mai primește mâncare, că așa a spus domnul Popovici. Totul a culminat cu decizia de a-i trimite pe ei, dar și pe antrenorii lor, acasă, la Fălticeni. A adus domnul Popovici pe cine a dorit dumnealui”, a explicat, pentru Adevărul, părintele unui sportiv de performanță, sub protecția anonimatului.

Acesta îl acuză pe Mihai Popovici că are un stil de conducere dictatorial: „Are, cred, vreo 1.000 de copii, pe care îi taxează cu 600 de lei lunar. Îi pare rău când cineva achită prin cont, vrea să treci direct pe la casierie. Nu primești chitanță, nimic. Prima lui întrebare este: ți-ai plătit taxa? Pe noi, părinții copiilor care fac performanță, ne-a pus să cumpărăm echipament de la firma Arena. Costa 8-900 de lei, dar n-am primit nimic ca dovadă, o chitanță, ceva… Ne-a pus să-l cumpărăm de la Arena… Interese… Ne-a amenințat că, altfel, nu mergem la concurs. Copiii se bălăcesc acolo într-un bazin jalnic… Am zis să curățăm noi, părinții, acel bazin”.

Ce reacție a avut tatăl lui David Popovici la acuzațiile aduse

Mihai Popovici a fost contactat de Adevărul pentru a-și exprima punctul de vedere. Acesta n-a răspuns la niciuna dintre întrebări, acuzând că le-a primit prea târziu.

„În calitate de manager al secției de natație din cadrul CS Dinamo București, conform fișei postului, nu eu iau decizia în ce privește angajarea sau concedierea personalului, inclusiv a sportivilor și antrenorilor clubului. Rolul de manager presupune alte atribuții, în principal supervizarea și coordonarea activității secției de natație, în linie cu obiectivele stabilite de club.

Așadar, pentru orice întrebare cu privire la activitatea clubului, inclusiv a secției de natație, vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo București, prin intermediul departamentului responsabil de relația cu mass-media”, a transmis Mihai Popovici, într-un răspuns pentru Adevărul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gigi Becali visează la cel mai scump transfer din istoria FCSB. Combinația pusă la cale de patronul din Pipera
Sport
Gigi Becali visează la cel mai scump transfer din istoria FCSB. Combinația pusă la cale de patronul din Pipera
Cele mai scumpe transferuri în fotbal din ultimii ani
Sport
Cele mai scumpe transferuri în fotbal din ultimii ani
Sancțiuni de peste 20.000 de lei pentru Petrolul și Dinamo. Ce încălcări au determinat deciziile FRF
Sport
Sancțiuni de peste 20.000 de lei pentru Petrolul și Dinamo. Ce încălcări au determinat deciziile FRF
Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 10 etape
Sport
Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 10 etape
Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
Sport
Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)
Sport
Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Sport
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Sport
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Gala Balonul de Aur stă să înceapă la Paris. Ousmane Dembele a câștigat trofeul France Football UPDATE
Sport
Gala Balonul de Aur stă să înceapă la Paris. Ousmane Dembele a câștigat trofeul France Football UPDATE
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Sport
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Ultima oră
17:17 - Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
17:02 - Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
17:01 - „Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
16:54 - Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
16:31 - CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
16:30 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
15:58 - Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
15:57 - Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
15:45 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
15:44 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)