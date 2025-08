Ionuț Popa, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit ce salariu primește David Popovici din bani publici. Popa a mai spus că înotătorul nu știe care e remunerația sa lunară, pentru că atunci „când are nevoie de bani, îi cere tatălui să-i alimenteze cardul”.

Câți bani va primi Popovici pentru medaliile câștigate la Singapore

Ce salariu primește David Popovici la Dinamo

Pentru cele două medalii de aur pe care la Mondialele de la Singapore, David Popovici va primi 40.000 de dolari din partea Federației Internaționale de Natație, 168.000 de lei din partea Agenției Naționale pentru Sport (ANS) și 84.000 de lei din partea clubului Dinamo.

De precizat că ANS are datorii de aproape 100.000 lei la sportivi, pentru premieri. Totuși, șeful agenției, Bogdan Matei (PSD), a declarat că David va fi plătit.

Întrebat dacă Dinamo chiar îi va da banii sportivului, Ionuț Popa a răspuns: „ANS trebuie să-l plătească ca noi să putem face același lucru. Așa scrie în lege. Noi (n.r. clubul Dinamo) respectăm legea și îi putem acorda lui David 50% din suma pe care i-o dă Agenția. Putem să-i dăm și 1% din acea sumă, pentru că legea 69/2000, HG 1447, spune: „până la 50% din suma dată de ANS”. Suntem protejați în eventualitatea unei lipse de buget sau dacă nu facem venituri proprii, ca să nu ne dea sportivii în judecată. Dar, repet, nu se pune problema în cazul lui David. Va lua 50% din suma plătită de ANS. Cât privește ce a spus domnul Matei, așteptăm să plătească. Deocamdată sunt vorbe. Când o să-i dea banii, atunci putem lua și noi o decizie.

Întrebat de ce salariu primește David Popovici la Dinamo, Ionuț Popa a răspuns: „David e foarte bine plătit, pe măsura . Ia salariul maxim pe care-l prevede legislația, asta vă pot spune”.

În presă s-a vehiculat suma de 8.000 de euro.

„Nu are cum să ia mai mult decât prevede legea, pentru că noi suntem controlați de Curtea de Conturi, avem audit. Dar salariul său, scrie în lege la litera C, că suma (n.r. salariul) poate fi completată din venituri proprii ale clubului sau sponsorizări. E un algoritm de calcul prin care se pun medalile olimpice, se pune că e de lot olimpic, iese o sumă brută, se scad taxele, rămân 8-9.000 de euro și după ne așezăm la masă negocierilor. Reprezentanții lui pot spune, dau doar un exemplu, ”mai vrea 1.000 de euro”. Și atunci acea mie de euro trebuie să o scoți și s-o dai din venituri proprii.

Toți cei care cred că handbaliști, înotători, etc. iau salarii mari din bani publici, nu cunosc legislația. Statul român spune: ”Vrei să oferi mai mult de 8-9.000 de euro salariu? Vrei să dai 20.000, 30.000, 100.000 de euro, produci, aduci un sponsor puternic”. Nimeni nu are ce să-ți zică. Dacă sponsorul decide, eu nu mă pot opune. Poate vrea să dezvolte o secție, poate vrea să plătească un sportiv. Un privat decide pe banii lui”, a mai explicat președintele Dinamo, pentru Golazo.

În concluzie, David Popovici primește salariul maxim prevăzut de lege, 8-9.000 de euro, completat cu altă sumă pe care Dinamo o rupe din veniturile proprii.