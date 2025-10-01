Mihai Popovici, tatăl înotătorului olimpic David Popovici, a răspuns ce îi sunt aduse privind modul în care își desfășoară activitatea de manager al Academiei de înot de la CS Dinamo. Mai mulți părinți ai unor copii înlăturați de la grupa de performanță s-au plâns de stilul dictatorial de conducere al acestuia. Dar Mihai Popovici spune că aceștia au vorbit din frustrare. De asemenea, el s-a plâns că i-a fost terfelită imaginea.

Cum a răspuns Mihai Popovici acuzațiilor

Presa a scris inițial că, din ordinul lui Mihai Popovici, antrenorii Andrei Pințicanu și Luis Lăcătuș, care i-au ajutat pe înotători să obțină rezultatele mari de la Samorin (Slovacia), au fost trimiși înapoi de unde au venit, la Suceava. Cu ei au plecat și juniorii care au scris istorie la competiție, printre care și Diana Silișteanu, campioană europeană de junioare la 100 de metri spate la Samorin.

Oficial, a fost invocată o problemă de „conduită morală” în dreptul antrenorilor. De asemenea, lor li s-a reproșat că Daria Silișteanu nu a primit mâncare înaintea unei competiții importante.

„Au încălcat lucruri din contract”, a întărit managerul, care susține că n-a dorit să facă vreun compromis în cazul lor și să-i păstreze, deși le recunoaște valoarea.

Conducătorii clubului mai spun că i s-a oferit Dariei posibilitatea să rămână la Dinamo. În fapt, pe fată n-a așteptat-o nimeni din club la revenirea de la Europene, șefii motivând că au fost în concediu în perioada respectivă, scrie

De asemenea, părinții unora dintre copii au reproșat că aceștia au primit „lături” să mănânce.

Canotoarele Georgeta Andrunache și Viorica Susanu resping, însă, acuzațiile: „Meniul e făcut de nutriționist, se aprobă până la președinte, ca să se poată face achiziția de alimente. Cele mai bune condiții din București sunt la Dinamo! Se mănâncă pește, cartofi dulci, avocado, dovlecei. Nu există cartofi prăjiți în meniu. Sunt patru medici la club”.

Părinții s-au arătat scandalizați de aceste afirmații: „Serios? Nu mai au nicio limită? Atunci, luați și publicați niște mesaje de pe grup, în care se vede clar că sunt copii care s-au stricat la stomac, după ce au mâncat la cantină! Că tot cer mereu probe!”.

Proba:

Ce salariu ar avea Mihai Popovici

Mihai Popovici nu-și dezvăluie salariul, deși lucrează la clubul Internelor, adică la stat. Totuși, se vorbește despre o sumă lunară cuprinsă între 7.000 și 9.000 de euro, mai precizează Adevărul.

Acesta a primit funcția fără concurs, dar s-a apărat spunând că o merită, după activitatea din mediul privat.