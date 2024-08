Tatăl Mihaelei Cambei, despre victoria olimpică la haltere a fiicei sale. „Toți îi ziceau «țăranca din Dofteana»”

, tânăra de 21 de ani care a cucerit argintul olimpic la proba de haltere de la Paris, a adus bucurie în Doftana, județul Bacău. După victoria de la Paris, tatăl sportivei a povestit călătoria fetei sale în acest sport.

Mihaela mai are un frate care îi urmează pasiunea pentru haltere

Familia Cambei are trei copii. „Fata cea mare, de 24 de ani, e măritată, la casa ei. Apoi vine Mihaela și mai e Lucian, cel mic, 16 ani. Face tot haltere, vine tare din urmă. E tot la CSM Onești și la lotul de tineret de la Bistrița. Iar de la fata cea mare am un nepoțel, care e tot la haltere!”.

„Am văzut finala acasă, cu soția și prietenii. A fost o nebunie”, spune Florin Cambei, fost agent de pază, care se recomandă, sincer, drept „tractorist”. „Nu e nicio rușine să faci muncile câmpului. Am un tractor și lucrez terenurile oamenilor. Cosesc, arat, semănat, tot ce este nevoie”, explică bărbatul într-un interviu pentru

„Mihaela n-a avut timp de muncile câmpului. A fost selectată când avea 10 ani, iar de atunci antrenorii ei au fost Gheorghe și Cristina Maftei, tată și fiică. Cristina a fost la Paris în calitate de arbitră internațională”, a povestit tatăl Mihaelei Cambei.

Care a fost parcursul sportivei la haltere

„De ce haltere? E o poveste mai lungă. A fost o selecție la școală… Noi am crezut, inițial, că merge la gimnastică. Mai târziu am aflat despre ce e vorba. Au zis că are picioarele și brațele puternice… Sincer, aveam și eu o nebuneală. Amenajasem o mică sală în casă, făceam flotări, genuflexiuni, cu fetițele lângă mine… Poate așa i-am dat microbul”, explică Florin Cambei. Mama Mihaelei a protestat la început, spunând că nu este sport pentru fete.

Vicecampioana a fost accidentată înainte de Jocurile Olimpice

„Era accidentată dinainte de concurs. Cu o săptămână înainte să plece la Paris, la un antrenament, a scăpat mâna la o ridicare și a avut mari probleme la cot. A făcut injecții, masaje, ce presupune recuperarea. Mi-a zis însă că poate, deși are dureri! Când am văzut-o, la penultima încercare de la concursul olimpic, m-am speriat. Dar s-a terminat cu bine”, povestește Florin Cambei.

„Și în Argentina a concurat accidentată. Atunci a fost mai grav, la umăr. A strâns din dinți”, a povestit tatăl vicecampioanei. Mihaela Cambei este cetățean de onoare al comunei Doftana din 2023 și este legitimată de 11 ani la CSM Onești.

Mihaela Cambei a fost victima bullyingului

care a absolvit Liceul Sportiv din Onești, a depășit momente dificile în carieră. Cel mai greu: „Bullyingul, cum se zice acum”. „A avut probleme la Onești, toți îi ziceau că e țărancă din Dofteana. Plângea când venea acasă! A vrut să renunțe, i-am spus că trebuie să treacă singură peste asta. Viața e grea… A înțeles, sărăcuța! Cei de la CSM Onești și noi am convins-o că trebuie să continue”, spune Florin Cambei.

„După ce a obținut rezultate, a lăsat școala pe planul doi. Dar se va înscrie la Facultatea de educație fizică. Mai are mulți ani de carieră în față, dar cred că, la final, va rămâne tot în sport”, insistă părintele.

„Să știți că mi-e frică cu dopajul. Invidia e mare”

Florin Cambei e la curent cu problemele cu dopajul pe care halterele românești le-au avut de-a lungul timpului. „În ea și în antrenorii de la Onești, cu care lucrează de 11 ani, am cea mai mare încredere. De altceva mi-e frică. Invidia e mare. I-am zis să fie atentă, să nu-i pună cineva ceva dubios în farfurie. Să fie cu ochii-n patru”.