B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”

Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”

B1.ro
20 nov. 2025, 19:37
Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”
Dennis Man / Foto: Captură FRF TV
Cuprins
  1. Ianis Hagi: „Sunt două finale pe care le putem câștiga”
  2. Dennis Man: „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi”
  3. Nu toți „tricolorii” sunt la fel de optimiști în ceea ce privește meciul împotriva Turciei

În timp ce suporterii au primit cu deznădejde vestea că România va juca împotriva Turciei la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, „tricolorii” par destul de optimiști. Ianis Hagi crede că România are șanse serioase să învingă Turcia și să ajungă, în cele din urmă, în SUA. 

Ianis Hagi: „Sunt două finale pe care le putem câștiga”

Deși nu s-a calificat la Campionatul Mondial, după victoria cu San Marino și înainte de extragerea țărilor care vor juca împreună la baraj, Ianis Hagi se arăta optimist în ceea ce privește meciurile din primăvara anului viitor. Nici după aflarea țării împotriva căruia concurează, fiul lui Gheorghe Hagi nu și-a pierdut încrederea.

„Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câştiga. Pentru mine au contat prea puţin adversarul şi locul unde vom juca. Împreună, cu toată ţara în spate, mergem cu toată forţa spre play-off şi am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”, a spus Ianis Hagi, potrivit frf.ro.

Dennis Man: „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi”

Dennis Man încearcă și el să păstreze nota optimistă, dar nu are aceeași siguranță ca Hagi că vor ajunge în SUA. Altele par să fie prioritățile pentru atacantul Echipei Național.

„Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi, să jucăm la echipele de club. Apoi sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru şi trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial”, a declarat Dennis Man.

Nu toți „tricolorii” sunt la fel de optimiști în ceea ce privește meciul împotriva Turciei

Ionuţ Radu este conștient că meciul cu Turcia nu va fi unul ușor, dar este o ocazie pentru Echipa Națională să demonstreze că merită să ajungă la Campionaul Mondial.

„Consider că era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari. Nu va fi uşor, dar nouă niciodată nu ne-a fost uşor. Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei ţări. Eu sunt optimist şi am încredere că vom reuşi”, a spus și Ionuț Radu.

Andrei Burcă se așteaptă să fie primiți cu ostilitate de publicul din Turcia, ceea ce va face meciul încă și mai dificil. Fotbalistul are încredere că Mircea Lucescu, care a antrenat în Turcia, îi va ajuta să înțeleagă mai bine adversarul împotriva căruia Echipa Națională va juca la baraj.

„Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo. Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiţi din punct de vedere mental, să facem faţă presiunii publicului, terenului advers.

Cred că domnul Lucescu are experienţa necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înţelegem adversarul şi să dăm ce e mai bun pentru România şi pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forţele proprii, în tactica pe care o va alege selecţionerul şi trebuie să îi facem mândri pe români”, a declarat Andrei Burcă.

Tags:
Citește și...
România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Sport
România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”
Sport
Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”
Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri
Sport
Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri
România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”
Sport
România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
Sport
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
Sport
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Sport
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
„Mami, nu mai pot!”. Antrenoarea Camelia Voinea, filmată când o abuzează pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Du-te dracului!”
Sport
„Mami, nu mai pot!”. Antrenoarea Camelia Voinea, filmată când o abuzează pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Du-te dracului!”
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Sport
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
Sport
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
Ultima oră
21:53 - Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
21:41 - Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
21:37 - Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu
21:25 - Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
20:49 - Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
Catalin Drula
20:47 - Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
20:45 - Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
20:29 - Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
20:12 - Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
19:58 - MBDA câștigă concursul Frontex cu sistemul Sky Warden. Cel mai eficient sistem de protecție a frontierelor UE împotriva dronelor ilegale