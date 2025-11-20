În timp ce suporterii au primit cu deznădejde vestea că România va juca împotriva Turciei la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, „tricolorii” par destul de optimiști. Ianis Hagi crede că România are șanse serioase să învingă Turcia și să ajungă, în cele din urmă, în SUA.

Ianis Hagi: „Sunt două finale pe care le putem câștiga”

Deși nu s-a calificat la Campionatul Mondial, după victoria cu San Marino și înainte de extragerea țărilor care vor juca împreună la baraj, Ianis Hagi se arăta optimist în ceea ce privește meciurile din primăvara anului viitor. Nici după aflarea țării împotriva căruia concurează, fiul lui Gheorghe Hagi nu și-a pierdut încrederea.

„Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câştiga. Pentru mine au contat prea puţin adversarul şi locul unde vom juca. Împreună, cu toată ţara în spate, mergem cu toată forţa spre play-off şi am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”, a spus Ianis Hagi, potrivit .

Dennis Man: „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi”

Dennis Man încearcă și el să păstreze nota optimistă, dar nu are aceeași siguranță ca Hagi că vor ajunge în SUA. Altele par să fie prioritățile pentru atacantul Echipei Național.

„Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi, să jucăm la echipele de club. Apoi sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru şi trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial”, a declarat Dennis Man.

Nu toți „tricolorii” sunt la fel de optimiști în ceea ce privește meciul împotriva Turciei

Ionuţ Radu este conștient că meciul cu Turcia nu va fi unul ușor, dar este o ocazie pentru Echipa Națională să demonstreze că merită să ajungă la Campionaul Mondial.

„Consider că era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari. Nu va fi uşor, dar nouă niciodată nu ne-a fost uşor. Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei ţări. Eu sunt optimist şi am încredere că vom reuşi”, a spus și Ionuț Radu.

Andrei Burcă se așteaptă să fie primiți cu ostilitate de publicul din Turcia, ceea ce va face meciul încă și mai dificil. Fotbalistul are încredere că Mircea Lucescu, care a antrenat în Turcia, îi va ajuta să înțeleagă mai bine adversarul împotriva căruia Echipa Națională va juca la baraj.

„Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo. Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiţi din punct de vedere mental, să facem faţă presiunii publicului, terenului advers.

Cred că are experienţa necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înţelegem adversarul şi să dăm ce e mai bun pentru România şi pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forţele proprii, în tactica pe care o va alege selecţionerul şi trebuie să îi facem mândri pe români”, a declarat Andrei Burcă.