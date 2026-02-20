Renunță Mircea Lucescu la Națională? După mai multe zile de controale medicale în Belgia, Mircea Lucescu se întoarce în această seară în țară. Conform , diagnosticul stabilit anterior la București a fost confirmat și în străinătate și i s-ar fi recomandat ferm să „spună stop”.

Însă caracterul său luptător și devotamentul față de echipa națională fac posibil ca „Il Luce” să își dorească să fie prezent pe banca tehnică la barajul pentru Campionatul Mondial cu Turcia, în ciuda sfaturilor medicilor.

Renunță Mircea Lucescu la Națională? Cine poate prelua echipa dacă Il Luce nu va continua

Hotărârea finală îi aparține în totalitate lui Lucescu. El trebuie să decidă dacă va risca la meciurile cruciale din această perioadă sau dacă va renunța temporar la post. Deși șansele ca selecționerul să continue sunt considerate mici, decizia finală va fi luată după întâlnirea cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, programată pentru acest weekend, imediat după revenirea sa din Belgia.

Între timp, explorează mai multe opțiuni. Discuțiile cu și Edi Iordănescu au fost reluate, însă, niciunul nu pare pregătit să preia imediat conducerea echipei naționale. Hagi este prudent, amintindu-și de experiența din 2001, când a fost chemat în grabă înaintea barajului cu Slovenia.

În acest context, soluția de urgență ar putea fi internă: Mihai Stoichiță, directorul tehnic actual al primei reprezentative, alături de staff-ul existent, ar putea asigura interimatul până la stabilirea unei decizii pe termen lung.

Renunță Mircea Lucescu la Națională? Când va fi clar viitorul selecționerului

O decizie finală este așteptată luni, după discuția directă dintre conducerea Federației și Mircea Lucescu. Până atunci, toate scenariile rămân posibile, iar viitorul selecționerului este incert.

Cum a performat România sub comanda lui Lucescu

Mircea Lucescu a preluat echipa națională pe 6 august 2024, la aproape 40 de ani de la ultimul mandat (1981–1986), perioadă marcată de calificarea la Euro 1984 și de dezamăgirea cu Irlanda de Nord. De atunci, „tricolorii” au disputat 16 meciuri, cu un bilanț pozitiv: 11 victorii, o remiză și 4 înfrângeri.

România a avut un parcurs impecabil în grupa Ligii Națiunilor, cu 6 victorii din 6, asigurându-și dreptul de a juca barajul pentru Campionatul Mondial 2026, găzduit în Statele Unite, Mexic și Canada, după ce calificarea directă din grupa principală nu a fost obținută.

Care este programul barajului