B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia

Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia

Ana Maria
20 feb. 2026, 16:58
Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Renunță Mircea Lucescu la Națională? Cine poate prelua echipa dacă Il Luce nu va continua
  2. Renunță Mircea Lucescu la Națională? Când va fi clar viitorul selecționerului
  3. Cum a performat România sub comanda lui Lucescu
  4. Care este programul barajului

Renunță Mircea Lucescu la Națională? După mai multe zile de controale medicale în Belgia, Mircea Lucescu se întoarce în această seară în țară. Conform GSP.ro, diagnosticul stabilit anterior la București a fost confirmat și în străinătate și i s-ar fi recomandat ferm să „spună stop”.

Însă caracterul său luptător și devotamentul față de echipa națională fac posibil ca „Il Luce” să își dorească să fie prezent pe banca tehnică la barajul pentru Campionatul Mondial cu Turcia, în ciuda sfaturilor medicilor.

Renunță Mircea Lucescu la Națională? Cine poate prelua echipa dacă Il Luce nu va continua

Hotărârea finală îi aparține în totalitate lui Lucescu. El trebuie să decidă dacă va risca la meciurile cruciale din această perioadă sau dacă va renunța temporar la post. Deși șansele ca selecționerul să continue sunt considerate mici, decizia finală va fi luată după întâlnirea cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, programată pentru acest weekend, imediat după revenirea sa din Belgia.

Între timp, Federația Română de Fotbal explorează mai multe opțiuni. Discuțiile cu Gheorghe Hagi și Edi Iordănescu au fost reluate, însă, niciunul nu pare pregătit să preia imediat conducerea echipei naționale. Hagi este prudent, amintindu-și de experiența din 2001, când a fost chemat în grabă înaintea barajului cu Slovenia.

În acest context, soluția de urgență ar putea fi internă: Mihai Stoichiță, directorul tehnic actual al primei reprezentative, alături de staff-ul existent, ar putea asigura interimatul până la stabilirea unei decizii pe termen lung.

Renunță Mircea Lucescu la Națională? Când va fi clar viitorul selecționerului

O decizie finală este așteptată luni, după discuția directă dintre conducerea Federației și Mircea Lucescu. Până atunci, toate scenariile rămân posibile, iar viitorul selecționerului este incert.

Cum a performat România sub comanda lui Lucescu

Mircea Lucescu a preluat echipa națională pe 6 august 2024, la aproape 40 de ani de la ultimul mandat (1981–1986), perioadă marcată de calificarea la Euro 1984 și de dezamăgirea cu Irlanda de Nord. De atunci, „tricolorii” au disputat 16 meciuri, cu un bilanț pozitiv: 11 victorii, o remiză și 4 înfrângeri.

România a avut un parcurs impecabil în grupa Ligii Națiunilor, cu 6 victorii din 6, asigurându-și dreptul de a juca barajul pentru Campionatul Mondial 2026, găzduit în Statele Unite, Mexic și Canada, după ce calificarea directă din grupa principală nu a fost obținută.

Care este programul barajului

  • Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 20:00, pe stadionul Beșiktaș din Istanbul.

  • În cazul unei victorii, România va juca împotriva Kosovo sau Slovaciei, pe 31 martie, în deplasare.

Tags:
Citește și...
Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!
Sport
Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!
Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
Sport
Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
Fost fotbalist, condamnat de Tribunalul Bihor la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
Sport
Fost fotbalist, condamnat de Tribunalul Bihor la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
Sport
Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului
Sport
Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului
Mircea Lucescu este aproape „OUT” de la naționala României. FRF decide schimbarea selecționerului
Sport
Mircea Lucescu este aproape „OUT” de la naționala României. FRF decide schimbarea selecționerului
Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)
Sport
Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)
FIFA promite stadioane pline la Cupa Mondială 2026, în ciuda prețurilor ridicate. Ce arată cifrele cererii globale
Sport
FIFA promite stadioane pline la Cupa Mondială 2026, în ciuda prețurilor ridicate. Ce arată cifrele cererii globale
Azi începe play-off-ul pentru optimile Champions League – top meciuri și cote la pariuri
Sport
Azi începe play-off-ul pentru optimile Champions League – top meciuri și cote la pariuri
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă: „A venit cu cuțit și pistol să îl omoare” (VIDEO)
Sport
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă: „A venit cu cuțit și pistol să îl omoare” (VIDEO)
Ultima oră
18:17 - Poliția din Austria a arestat o româncă de 17 ani pentru pruncucidere. Bebelușul a fost găsit într-o geantă la frontieră
18:12 - România conduce topul în SUA: Poliția anti-migrație ICE a lui Trump a publicat lista cu „cei mai periculoși infractori străini”. Peste 140 de români, arestați
17:53 - Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
17:40 - Andreea Popescu și Rareș Cojoc au probleme după 15 ani de căsnicie: „Mă simt destul de singură”
17:36 - Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
17:13 - Fondator ASOS, moarte misterioasă în Thailanda. Magnatul britanic a căzut de la etajul 17
17:13 - SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
16:36 - Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
16:35 - Grupare de asasini plătiți de Rusia, destructurată în Moldova și Ucraina. Vizau jurnaliști și oficiali de top de la Kiev
16:33 - Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți