Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat revoltat de parcursul în sistemul de justiție al conflictului dintre FCSB și Steaua.

FCSB și Steaua București se judecă de mulți ani privind identitatea și palmaresul clubului de fotbal înființat în 1947. Luna trecută, Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei din 5 iunie 2025, prin care a recunoscut juridic că CSA Steaua a clubului.

Mihai Stoica, reacție dură în disputa FCSB – Steaua

„Știm foarte bine că prima instanță ne-a dat câștig de cauză, a doua instanță ne-a dat câștig de cauză. Și așa s-a făcut porcăria asta înfiorătoare.

Noi suntem continuatoarea acelei echipe. UEFA a recunoscut, am avut și încă o dată spun, campionatul din sezonul 2002/2003. Am început într-o formulă.

Am continuat după 2003 februarie în aceeași formulă. Ce s-a întâmplat după aia s-a întâmplat. Pentru că știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România. Noroc cu , că altfel nu se știa nimic.

Dar uite că au început să se afle multe chestii. (…) Nu ne interesează nicio împăcare (n.r. – cu Steaua), nicio colaborare, absolut nimic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit