Cristina Neagu s-a restras din activitatea competițională, la 37 de ani. Ea a fost declarată, de patru ori, cea mai bună handbalistă a lumii. Comparată cu Lionel Messi, a avut o carieră spectaculoasă în handbalul mondial.

Ultimele noutăți despre Cristina Neagu

Fosta jucătoare de handbal a spus adio în vara trecută, după ce a devenit campioană, încă o dată, cu . În vârstă de 37 de ani, Cristina Neagu a obținut mai multe trofee și titluri între care și pe cel de cea mai bună hanbalistă a lumii. S-a întâmplat în patru rânduri, în 2010, 2015, 2016 și în 2018. Ea a evoluat 17 ani în naționala României, cu care a obținut bronzul mondial în 2015, dar și pe cel european, în 2010.

Acum, după ce a renunțat la handbal, fosta campioană face lucrurile care i-au lipsit în carieră. Ea a ales să călătorească în scop recreațional, iar nu de la o competiție la alta. De mai multă vreme, Cristina Neagă se află în Statele Unite, la invitația unei prietene. Aici și-a făcut un în locuri memorabile, precum canioanele din Arizona.

De altfel, după ce a renunțat la activitatea competițională, Cristina Neagu a mărturisit că îi place viața fără antrenamente și fără competiții sportive. Precizând că a iubit sportul care a consacrat-o, afirma că a venit momentul să petreacă mai mult timp cu cei dragi.

„Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva. (…) Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment” spunea Cristina Neagu, după retragerea din activitatea competițională, conform Antena Sport.

Handbalista nu regretă retragerea

Cristina Neagu a confirmat că a avut o carieră de vis. Dar, a precizat ea, momentul retragerii a venit la timp, exact când a fost cazul. Astfel, nu regretă că a luat această decizie.

Ea s-a retras din handbal pe 8 iunie, într-o gală la care a participat inclusiv președintele Nicușor Dan. La eveniment au fost prezente multe dintre colegele ei, dar și staruri ale handbalului internațional.

„Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a mai spus sportiva.

Cristina Neagu a jucat de 213 ori în tricoul echipei naționale, marcând 936 de goluri. În 2010, a fost declarată cea mai bună marcatoare a Campionatului European, cu 53 de goluri. Românca a fost numită jucătoare MVP la Campionatul Mondial din Danemarca din 2015. La această competiție a marcat 63 de goluri, fiind cea mai bună marcatoare din competiție.