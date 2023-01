Un arbitru a arătat primul cartonaș alb într-un meci de fotbal / Cum au reacționat fanii

Primul cartonaș alb din fotbal a fost arătat în cadrul unui derby feminin dintre Benfica și Sporting Lisabona. Fanii au rămas surprinși când arbitrul din Portugalia a emis primul cartonaș alb al sportului, potrivit .

Cartonașul reprezintă o nouă inițiativă de a recunoaște fair-play-ul în timpul jocurilor. Acesta a fost introdus pentru a îmbunătăți valorile etice în sport, potrivit JOE.

Arbitrul a emis primul cartonaș alb al sportului înainte de pauză, când scorul era de 3-0 în favoarea celor de la Benfica. Motivul înaintării cartonașului este faptul că unui suporter i s-a făcut rău, iar partida a trebuit să fie întreuptă. Staff-ul medical i-a acordat primul ajutor fanului și totul s-a încheiat cu bine.

”Cartonașul alb este practic inutil. Ce pierdere de timp”.

„Este deja atât de mult timp pierdut cu mingea în afara jocului, o să ne oprim și mai mult jocul pentru a distribui cartonașe fără sens?”

„100% era o bucată de hârtie colorată în galben pe o parte și ea a arătat partea greșită”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ⬜👏

As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.

— Canal 11 (@Canal_11Oficial)