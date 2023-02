Un arbitru a fost bătut chiar pe teren de o echipă de fotbal feminină frustrată că pierdea umilitor meciul(VIDEO)

Un feminin dintre două echipe africane a devenit greu de imaginat.

Partida dintre DC Motema Pembe și TP Mazembe, din prima ligă a Republicii Democrate Congo, a culminat cu lovirea brutală a arbitrului de către jucătoarele echipei gazdă.

Nemulțumite, acestea l-au alergat pe observator și l-au bătut în grup cu pumnii și picioare, omul scăpând greu din mâinile agresivelor femei.

In DR Congo, DC Motema Pembe Women Players chased and beat up a Referee for failing to award them a penalty, while they were losing 5-1 to TP Mazembe Women.

WTF! 😅🇨🇩

— Barstool Football (@StoolFootball)