Un club din România, ofertă oficială pentru Cristiano Ronaldo! Câți bani i-au fost promiși lusitanului: ”Suntem serioși”

Cristiano Ronaldo (37 de ani) și este în căutarea unei noi aventuri.

Portughezul și-a forțat plecarea de la gruparea de pe Old Trafford prin acordarea unui interviu jurnalistului Piers Morgan, în care a criticat antrenorul și conducerea clubului. Astfel, înaintea debutului la CM 2022, Cristiano Ronaldo a rămas liber de contract.

Potrivit presei din Spania, Al-Hilal și-a manifestat interesul pentru CR7, iar saudiții ar fi dispuși să-i ofere lui un contract pe două sezoane și un salariu anual de 125 de milioane de euro.

Dar un club din România le-a luat-o înainte tuturor și i-a făcut prima propunere oficială internaționalului portughez.

Este vorba despre SR Brașov, formație care evoluează în Grupa 5 din Liga 3. Echipa de sub Tâmpa a emis, mai în glumă, mai în serios, un comunicat oficial prin care anunță și câți bani ar urma să primească Cristiano Ronaldo în următoarele șase luni, dacă ar accepta propunerea brașovenilor, anunță .

”Comunicat oficial. Conducerea noastră îi oferă lui Cristiano Ronaldo un contract până la finalul sezonului actual. Cei 516.35 euro (2.550 lei)/lună arată cât de serioși suntem în a construi o echipă care poate accede în play-off-ul Ligii 3 și ataca promovarea”, se arată în mesajul celor de la SR Brașov.

OFFICIAL STATEMENT

Our board has reached an agreement to offer a contract up until the end of the current season. The 516.35 Euros/mo contract (2550 Lei) shows our commitment to build a squad that can clinch the League 3 play-off & attack promotion.

