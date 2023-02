Un grup de fotbaliști ruși și ucraineni s-a luat la bătaie într-un hotel din Antalya (VIDEO)

ruse Shinnik Yaroslavl și ai grupării Minaj Ucraina s-au luat la bătaie într-un hotel din Turcia.

Sportivii s-au bătut într-un hotel din Antalya, iar întregul conflict a fost filmat și postat pe Twitter.

În filmare se poate de la Shinnik era deja căzut pe hol, în timp ce un altul ripostează.

Clubul rus a declarat în cadrul unui comunicat că sportivii doar apărau un jucător atacat de ucraineni. După altercație reprezentanții Shinnik au mai specificat că echipa se va muta într-un alt hotel.

„Câțiva fotbaliști au fost răniți, dar nu e vorba de fracturi, cum s-a scris”, a explicat un oficial de la Shinnik, potrivit .

Echipele nu au depus plângeri către autoritățile turce.

In , the football players of the Russian „Shinnik” and the Ukrainian „Minaj” were settled in the same hotel. Here is the result.

— NEXTA (@nexta_tv)