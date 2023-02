Un tricou al fotbalistului român Alexandru Maxim care joacă la Gaziantep, descoperit printre ruinele din Turcia

Turcia și Siria își plâng disperarea și morții după recentele cutremure devastatoare.

Chiar în aceste clipe, echipele de salvatori înfruntă oboseala, riscurile și frigul în lupta contratimp de a găsi supraviețuitorii prinși printre clădirile prăbușite.

Un tricou cu Alexandru Maxim de la Gaziantep, observat printre molozul locuințelor, readuce în discuție situația care are , în acest moment cu Gaziantep, un club din zona devastată de seisme – relatează

Care este starea fotbalistului nostru

Internaționalul nostru nu se afla în Turcia în momentul catastrofei: a preferat plece în Germania în minivacanța primită de la clubul amintit.

Maxim a fost titular în eşecul înregistrat de Gaziantep cu Antalyaspor, scor 0-1, de sâmbătă, 4 februarie 2023, după care a plecat într-o minivacanță.

”Eu sunt în Germania, e totul ok. Am aflat când m-am trezit… am avut liber după meciul pe care l-am jucat. Majoritatea jucătorilor sunt plecaţi din oraş, dar ţinem legătura cu cei de acolo.

Lucrurile nu sunt ok, nu ştiu nici eu foarte multe.

M-am trezit puţin în şoc, am avut două milioane de mesaje pe telefon. Nu ştiam ce se întâmplă. Toată lumea de la club e ok, din ce am înţeles, dar în rest nu ştiu foarte multe lucruri”, spunea Maxim, după cutremurele din Turcia, pentru .

Mijlocașul a transmis vești bune întreagii sale familii, dar nu știe acum când va reveni în Turcia, mai ales că aeroportul este închis, menționează publicația citată.