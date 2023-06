Valentin Sălăgean și Gigi Becali au fost la cazinou în Monaco: „Am pus în geantă 640.000 de euro, brânză și iaurt”

Omul de afaceri Valentin Sălăgean, foarte apropiat de Gigi Becali, a povestit la GSP Live o întâmplare din 2008, când alături de patronul FCSB a fost în vacanță la Monaco.

Nelipsit din anturajul Stelei în anii ’90, Sălăgean descrie pas cu pas o întâmplare de pomină cu Becali

„Să mă ierte domnul Becali că vorbesc, știu că nu-i place. M-a rugat tot timpul să nu vorbesc despre el la TV, dar nu e nimic de rău. Am fost cu dânsul la Monaco 3 zile. Am luat 640.000 de euro din seif. Avea un seif mare, cât ecranul ăsta (n.r. – arată spre o plasmă din studiou). La Palat era.

Mi-a zis: «Ia de acolo un milion, două!». «Gigi, n-avem ce să facem cu 1-2 milioane, ne ajung câteva sute de mii». «Ia, bă, de acolo mai mulți bani, ia cât vrei!». Avea mulți bani cash atunci. Am luat banii, i-am băgat în geantă. 640.000 de euro, numărați! Avea foarte mare încredere în mine.

Am fost la Monaco cu un avion privat. I-am zis în avion că trebuie să declarăm banii, altfel îi confiscă. «Lasă, bă, ce să declari?!». Cum e el, el nu are treabă cu realitatea… Dar eu, cum am coborât în aeroport, m-am dus la ghișeu, la Poliție, și am declarat banii.

Le-am zis polițiștilor: «Am venit cu 640.000 de euro, vrem să mergem la cazinou, să bem și să mâncăm». N-a fost nicio problemă. I-am zis lui Gigi că am declarat banii și facem ce vrem cu ei de-acum.

Am pus banii în seif, la hotel, mi-a zis Gigi să am eu grijă de bani. Aveam grijă să nu dea șpăgi, că dădea spăgi cam mari. El dădea 3.000 de euro pe zi numai șpăgi!

Am găsit o româncă la recepție, scria pe ecuson Elena. A întrebat câți copii are, avea doi. Și mi-a zis să-i dau câte o mie de euro pentru fiecare copil: «De la domnul Becali, să se bucure copiii».

Am mers la cazinou și a câștigat 360.000 de euro. Și n-am mai intrat din ziua aia în cazinou. Cu banii ăia și-a cumpărat costume de 160.000 de la Brioni, pantofi…”, a povestit Sălăgean la GSP Live.

La Monaco, brânza și iaurtul le-a luat de acasă, cu avionul privat. În hotel, a cerut o valiză de piersici. S-a enervat când i s-au adus doar 2-3″