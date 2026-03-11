B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”

VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”

Adrian A
11 mart. 2026, 10:15
VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?
Cuprins
  1. Reacția dură a lui Ilie Năstase
  2. Ce spun parlamentarii USR

Ilie Năstase a reacționat, în exclusivitate, pentru B1TV, după ce mai mulți parlamentari USR au refuzat să voteze pentru anul dedicat lui. Trei parlamentari USR au refuzat să voteze proiectul care propune ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”.

Reacția dură a lui Ilie Năstase

La începutul săptămânii, în  Camera Deputaților, a fost dezbătut un proiect de lege care propune declararea anului viitor drept „Anul Ilie Năstase”, după modelul anului 2026, desemnat „Anul Nadia Comăneci”. Inițiativa ar urma să fie coordonată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român , iar autoritățile ar putea aloca fonduri pentru organizarea unor activități sportive și educative.

Parlamentarii USR Radu Mihaiu, Cristian Brian și Vlad-Ioan Șendroiu au refuzat să voteze proiectul. Aceștia au invocat, printre altele, că astfel de inițiative ar reprezenta „metode ale primăriilor de a sifona bani”.

„Aici e vorba despre niște proiecte pe sport. Comitetul Olimpic se ocupă de aceste programe. Eu nu am cerut să se facă anul meu. Dar nu refuz un astfel de proiect. Eu știu cine sunt, dar ei cine sunt. Știu ce performanțe am făcut eu, ei ce au făcut? 

Eu știu că Comitetul Olimpic primește acești bani, nu știu că ar ajunge bani la primării. Cum să fure primăriile? De aceste manifestări sportive se ocupă Comitetul Olimpic. Ce treabă are primăria cu astea? Am văzut că Comitetul Olimpic se va ocupa de toate astea.

Au ajuns cu 10% să conducă țara. Noi unde suntem, românii? Pe locul doi. Vine Zelenski să mai cerșească niște bani. 

Eu dacă deranjez, mă retrag. Îmi iau numele, nu știu. Eu aloc din timpul meu pentru acest proiect, dar dacă nu se vrea, nu mă bag. Nu mă interesează opiniile lor! Dacă din 50, trei au fost contra, înseamnă că ăia 47 se mai pricep, ei poate nu știu ce înseamnă sportul. Nu e problema mea ce au votat ei. Eu nu vreau să mă reprezinte ei, cu 10%. Eu vreau să participe toate partidele.”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru B1TV.

Ce spun parlamentarii USR

Luni, la ședința reunită a Comisiei de Tineret și Sport și a Comisiei pentru Administrație Publică, a fost invitat și Ilie Năstase, pentru a discuta cu parlamentarii înainte de vot. Proiectul a adunat 44 de voturi pentru. N-a fost niciun vot împotrivă, însă cei trei parlamentari USR s-au abținut.

„Motivul este unul pe care îl invoc de fiecare de dată cand e vorba despre ceva de genul acesta. De exemplu, 2026 este Anul Constantin Brâncuși, dar și Anul Nadia Comăneci în același timp. Lucrurile astea sunt doar metode ale primăriilor de a sifona bani și nu au o valoare reală.”, a spus Radu Mihaiu, unul dintre parlamentarii care s-au abținut la votul pentru declararea „Anului Ilie Năstase”, pentru golazo.ro.

Tags:
Citește și...
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
Sport
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Politică
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
Sport
Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Sport
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Sport
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Sport
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Sport
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Sport
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Sport
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Sport
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Ultima oră
10:13 - Românii au motive de bucurie! Ce minivacanțe îi așteaptă în aprilie, mai și iunie 2026
09:59 - Se schimbă regulile pe Aeroportul Otopeni. Ce cantitate de lichide pot lua pasagerii, începând de azi, în bagajul de mână
09:45 - Vremea, 11 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor
09:38 - Livrarea de mâncare a explodat în România. Cât plătim, de fapt, pentru confortul livrării la ușă
09:28 - Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan după solicitarea SUA privind baza Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă”
09:13 - Anchetă după tragedia de la Kerzers, Elveția. Cel puţin şase morţi în incendiul unui autocar. Poliția ia în calcul „un act deliberat”
09:12 - Fenomenul El Niño revine? Experții avertizează că ar putea deveni un „Super El Niño” și ar aduce vreme extremă
09:09 - Studiu: Pădurile Europei, tot mai afectate de incendii, insecte și furtuni. România ar putea avea uscări masive de arbori până în 2100
08:56 - Incendiu puternic la o fabrică din Arad. Zeci de angajați au fost evacuați. Au fost trimise și două mesaje RO-Alert din cauza norului uriaș de fum (VIDEO)
08:36 - Analiza făcută de presa din Ungaria, despre situația de la noi: „Frică și teroare în România, prețurile la combustibili cresc, dar Guvernul nu face nimic”