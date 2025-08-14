B1 Inregistrari!
Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum". Unde se poate urmări partida, în aceste momente

Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente

Ana Maria
14 aug. 2025, 21:37
Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: Echipa noastră lucrează chiar acum. Unde se poate urmări partida, în aceste momente
Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Probleme majore pentru suporterii FCSB! Platforma de streaming Voyo a încetat să funcționeze pe toate dispozitivele – PC, telefon și televizor, chiar cu puțin timp înainte de startul partidei Drita – FCSB, programată la ora 21:00, potrivit Galazo.

Cuprins:

  • Ce eroare au întâmpinat suporterii
  • Ce mesaj au transmis reprezentanții Pro TV

Ce eroare au întâmpinat suporterii

Utilizatorii au reclamat că aplicația se deschide greu, iar meniul nu se încarcă deloc. În cele din urmă, pe ecran apare mesajul: „Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm să încerci din nou mai târziu”. Problemele persistă și pe smart TV, unde este afișat mesajul: „O eroare a apărut în timp ce video-ul se încărca”.

Din cauza acestei defecțiuni, meciul poate fi urmărit doar la TV, pe Pro Arena.

Incidentul a stârnit un val de nemulțumiri pe rețelele sociale, unde mulți fani acuză platforma că nu și-a respectat promisiunile față de abonați.

Ce mesaj au transmis reprezentanții Pro TV

Pro TV a venit cu un mesaj pe pagina de Facebook, unde a anunțat că se lucrează pentru remedierea problemei, dar au dat și detalii unde se poate urmări meciul:

„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede acestă situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita – FCSB, puteti accesa acest link: https://voyolive.protv.ro/ sau la PRO Arena”, este mesajul publicat pe Facebook de către Pro TV.

Suporterii FCSB care și-au făcut abonament pe Voyo pentru acest meci au răbufnit pe pagina de FCSB a platformei Voyo:

  • „De 10 minute încerc să intru în aplicație. Exact ce se întâmpla și la primul meci transmis. Cer bani pentru nimic. La fel ca anul trecut, aplicația nu suportă trafic mare. Ați luat bani degeaba și nu ați îmbunătățit nimic. O mare rușine”
  • „Nu merge aplicația deloc, s-a întrerupt. Bine că știți să luați bani”
  • „Am plătit trei luni Voyo și mă uit pe Digi la un comentariu fără imagine… un fel de radio la TV. Voi din ce vă luați salariul? Premier League o să ni-l trimiteți pe DVD acasă?”
  • „Jenant, amatorism… Promovați de atâtea luni această platformă, iar când devenim clienți nu funcționează. Sper să nu facă prea mulți greșeala mea să se aboneze la o astfel de platformă”
  • „Dacă tot cereți bani pentru abonament, măcar oferiți o transmisiune decentă. Mi se pare că mă uit pe YouTube ca în 2008”
  • „E moartă aplicația! Dacă la FCSB se întâmplă asta, când începe Premier League ce se va întâmpla? Servere noi?”
