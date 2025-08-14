Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente

Probleme majore pentru suporterii FCSB! Platforma de streaming Voyo a încetat să funcționeze pe toate dispozitivele – PC, telefon și televizor, chiar cu puțin timp înainte de startul partidei Drita – FCSB, programată la ora 21:00, potrivit .

Ce eroare au întâmpinat suporterii

Ce mesaj au transmis reprezentanții Pro TV

Utilizatorii au reclamat că aplicația se deschide greu, iar meniul nu se încarcă deloc. În cele din urmă, pe ecran apare mesajul: „Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm să încerci din nou mai târziu”. Problemele persistă și pe smart TV, unde este afișat mesajul: „O eroare a apărut în timp ce video-ul se încărca”.

Din cauza acestei defecțiuni, meciul poate fi urmărit doar la TV, pe Pro Arena.

Incidentul a stârnit un val de nemulțumiri pe rețelele sociale, unde mulți fani acuză platforma că nu și-a respectat promisiunile față de abonați.

Pro TV a venit cu un mesaj pe pagina de Facebook, unde a anunțat că se lucrează pentru remedierea problemei, dar au dat și detalii unde se poate urmări meciul:

„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede acestă situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita – FCSB, puteti accesa acest link: sau la PRO Arena”, este mesajul publicat pe Facebook de către Pro TV.

Suporterii FCSB care și-au făcut abonament pe Voyo pentru acest meci au răbufnit pe pagina de FCSB a platformei Voyo: