Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente

Probleme majore pentru suporterii FCSB! Platforma de streaming Voyo a încetat să funcționeze pe toate dispozitivele – PC, telefon și televizor, chiar cu puțin timp înainte de startul partidei Drita – FCSB, programată la ora 21:00, potrivit Galazo.
Utilizatorii au reclamat că aplicația se deschide greu, iar meniul nu se încarcă deloc. În cele din urmă, pe ecran apare mesajul: „Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm să încerci din nou mai târziu”. Problemele persistă și pe smart TV, unde este afișat mesajul: „O eroare a apărut în timp ce video-ul se încărca”.
Din cauza acestei defecțiuni, meciul poate fi urmărit doar la TV, pe Pro Arena.
Incidentul a stârnit un val de nemulțumiri pe rețelele sociale, unde mulți fani acuză platforma că nu și-a respectat promisiunile față de abonați.
Pro TV a venit cu un mesaj pe pagina de Facebook, unde a anunțat că se lucrează pentru remedierea problemei, dar au dat și detalii unde se poate urmări meciul:
„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede acestă situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita – FCSB, puteti accesa acest link: https://voyolive.protv.ro/ sau la PRO Arena”, este mesajul publicat pe Facebook de către Pro TV.
Suporterii FCSB care și-au făcut abonament pe Voyo pentru acest meci au răbufnit pe pagina de FCSB a platformei Voyo: