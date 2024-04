Xabi Alonso, liderul din Bundesliga, își dorește un atacant care își ține toată averea în lei / Cine este superstarul spaniol și de ce a ales bancnota românească

Xabi Alonso și-l dorește pe Borja Iglesias, atacantul celor de la . Leverkusen vrea un împrumut până la finalul sezonului, dar fără clauza unui transfer definitiv.

Superstarul spaniol a marcat un gol în și unul în Cupa Spaniei, motiv pentru care Betis este dispusă să îl lase să plece fără să aibă pretenții prea mari. Singura condiție, care de altfel și blochează realizare mutării, este clauza unui transfer definitiv.

Motivul pentru care Borja Iglesias își ține averea câștigată din fotbal în lei

Acum patru ani, Borja Iglesias a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că își ține toată averea în lei. Pe atunci, el a stârnit hohote de râs.

În fiecare an, Iglesias are un salariu brut de 1,6 milioane de euro la Real Betis. Până în prezent, el adunat aproximativ opt milioane de euro. Dacă de atunci nu și-a schimbat strategia, superstarul spaniol are la ora actuală în conturi echivalentul a 40.000.000 de lei, scrie .

„Am 3.318.847 de lei româneşti în cont, te asigur. Îmi place mult la această bancnotă faptul că nu se poate rupe. E din plastic. Sunt fanul banilor româneşti”, a mărturisit Borja Iglesias, în 2019, în cadrul emisiunii „La Resistencia”.