Un șofer băut a de șase ani și a fugit de la locul faptei.

Cum s-a produs accidentul

în urmă cu patru ani, în iulie 2029, pe un drum public din localitatea Boz, din județul Alba. După ce a efectuat o depășire periculoasă, a vrut să evite un accident cu o altă mașină și a intrat pe marginea drumului unde a lovit un copil de șase ani. Șoferul a trecut cu roata pe piciorul copilului și a fugit de la locul accidentului, conform

Copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de 115-120 de zile.

Șoferul a avut o alcoolemie de 1,45 de grame la mie în sânge și 1,24 grame la mie în aerul expirat.

Pedepsele primite

Bărbatul a fost condamnat pentru trei infracțiuni:

– 1 an de închisoare pentru vătămare corporală din culpă;

– 2 ani și 1 lună pentru părăsirea locului accidentului;

– 1 an și 9 luni pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Astfel, că pedeapsa totală este de 3 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 4 ani. Mai mult, societatea unde a avut asigurarea RCA a trebuit să plătească daune morale de 30.000 de euro minorului accidentat.

Șoferul a trebuit să presteze muncă în folosul comunității timp de 120 de zile.

Decizia Judecătoriei Sebeș din 7 august nu este definitivă.