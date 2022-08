Anchetă internă la Spitalul Județean de Urgenţă Buzău, după ce un medic şi-ar fi bătut un coleg: „Nu e prima dată când mă lovește”

După un conflict care ar fi avut loc săptămâna trecută între doi medici pe Secţia de Chirurgie Plastică, conducerea a anunțat că a demarat o anchetă internă.

Anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău după informațiile apărute în presa locală, conform cărora doi medici s-ar fi luat la bătaie sub privirile privirile personalului şi ale pacienţilor de pe Secţia de Chirurgie Plastică.

„Având in vedere informaţiile apărute in spaţiul public cu privire la conflictul dintre doi medici, angajaţi ai SJU Buzău, conducerea s-a autosesizat şi a dispus efectuarea cercetării evenimentului, iar in funcţie de rezultatul acesteia se vor dispune masuri in consecinţă. Facem precizarea că Spitalul Judeţean de Urgenta Buzău se disociază de astfel de comportamente şi are toleranţă zero fata de acestea”, a transmis purtătorul de cuvânt al S.J.U. Buzău, pentru news.ro.

Managerul unităţii medicale susține că , dar s-a autosesizat după ce informațiile au apărut în spațiul public.

„Nu am fost informat de acest incident, am aflat după ce cazul a fost relatat de un ziar local. Corect ar fi fost ca doctorul Mahovici (unul dintre medicii implicaţi în incident – n.r) să îmi fi făcut o plângere scrisă. Am luat legătura telefonic cu domnul dr. Tache care mi-a zis ca a fost doar o îmbrânceală. Oricum, cazul celor doi medici urmează să fie elucidat în Comisia de Disciplină”, a declarat managerul S.J.U. Buzău, Claudiu Damian

De ce s-au certat doctorii

Dr. Mihai Tache este agresorul, iar scena s-a derulat pe secția de Chirurgie Plastică unde cei doi medici profesează.

„Da, m-a bătut. Mi-a dat cu pumnii și palmele”, a recunoscut dr. Alexandru Mahovici.

„Nu e prima dată când mă lovește! S-a mai întâmplat în trecut. Agresiunea fizică e o continuare a agresiunii psihice. Eu sunt din Rep. Moldova, facultatea am făcut-o la Chișinău, iar dânsul mă înjosește constant, că aia nu e facultate, că nu sunt un medic bun etc. Mă hărțuiește de câțiva ani, am ajuns să vin la serviciu cu frica în sân din pricina dânsului”, spune doctorul Alexandru Mahovici.

„Am consultat în policlinică un pacient cu lipoame (nr. noduli benigni formați sub piele). L-am programat pentru operație. N-am avut atunci informația că pacientul are și alte probleme medicale și că nu poate fi operat. Nu știu de unde, dar Dr. Tache avea această informație. M-a făcut bou, prost, iar apoi chiar m-a lovit”, a spus Dr. Mahovici.

Dr. Tache i-a făcut plângere la Colegiul Medicilor doctorului Mahovici, dorind să-l lase fără drept de practică „pentru repetate erori medicale”. De asemenea, dr. Tache ar trebui să fie sancționat la rându-i de Comisia de Disciplină, un astfel de comportament violent fiind inadmisibil pentru un medic.